9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、オリックス・西川龍馬について言及した。
笘篠氏は「1年間きっちりやってくれたら、今シーズンはキャリアハイくらいを残せる力はある」と期待を寄せた。
西川はオリックス移籍2年目の昨季は、途中打率リーグトップに踊り出ながら、故障により規定打席に届かず。それでも打率は.310をマークした。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、オリックス・西川龍馬について言及した。
笘篠氏は「1年間きっちりやってくれたら、今シーズンはキャリアハイくらいを残せる力はある」と期待を寄せた。
西川はオリックス移籍2年目の昨季は、途中打率リーグトップに踊り出ながら、故障により規定打席に届かず。それでも打率は.310をマークした。
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