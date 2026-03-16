













北海道日本ハムファイターズの進藤勇也捕手が15日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツとのオープン戦に「8番・捕手」で先発出場。7回に本塁打を放ち、この試合チーム唯一の得点をマークした。







日本ハムは試合中盤に失点を重ね、0－8と大きくリードを許して7回の攻撃を迎えた。巨人は前の回からマウンドに上がった2人目の泉圭輔がこの回も続投。日本ハムは、この回先頭の8番・進藤が第3打席に向かった。



カウント1－2からの4球目、勝負球の縦スライダーがやや浮いたところを進藤が見逃さなかった。振り抜いた打球は左中間方向に高く上がり、一気にスタンドを超えていった。



進藤の本塁打で日本ハムはようやく1点を返したものの、反撃もここまで。試合は1－8で日本ハムが巨人に敗れている。











進藤は、2023年ドラフト2位で上武大から入団。鋭いスローイングと勝利に導くリードに定評がある期待の若手捕手だ。昨季は一軍13試合に出場し、プロ初安打を放ったものの打率.077と苦戦。打撃の向上が課題とされている。



一回り大きくなったような身体から豪快な本塁打を披露し、練習の成果をアピールした進藤。打撃に定評のある田宮裕涼、高卒ルーキーの藤森海斗など捕手のライバルは数多いが、今季は大きく出場機会を増やしていきたい。











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ゴツい一撃



進藤勇也がホームラン

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