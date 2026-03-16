レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが“大一番”で復帰する可能性があるようだ。15日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。

エンバペは先月下旬のトレーニング中に左ひざの違和感を訴えて戦列を離れ、直近の公式戦を5試合連続で欠場中。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16のファーストレグの出場も叶わなかったが、レアル・マドリードは本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』でマンチェスター・シティを3－0で撃破し、ベスト8進出に向けて大きなアドバンテージを手にした。

現地時間17日に敵地『エティハド・スタジアム』でのセカンドレグを控える中、エンバペは負傷から順調に回復中。報道によると、コンディションは良好であり、15日に行われたマンチェスター遠征前最後のトレーニングではフルメニューを消化したようだ。アルバロ・アルベロア監督はスタメン起用こそ想定していないが、今後問題がなければ試合当日のメンバーに名を連ね、ベンチから出場機会をうかがうことになるという。

エンバペは今シーズンここまで公式戦33試合に出場し38ゴール6アシストをマーク。現時点でスタメン起用は困難と見られているが、スーパーサブ起用が可能となればマンチェスター・シティにとっては大きな脅威だろう。

また、筋肉損傷によりファーストレグを欠場したスペイン人DFアルバロ・カレーラスも全体トレーニングに部分合流しており、マンチェスター遠征のメンバー入りが有力視されている模様。最終的には『エティハド・スタジアム』でのトレーニング中にフィットネステストを受ける予定だという。ふくらはぎに違和感を抱えているスペイン代表DFラウール・アセンシオもメンバーに含まれる可能性があるようだ。

【動画】バルベルデが圧巻ハットトリック！ レアルがマンCに先勝