













読売ジャイアンツの増田陸内野手は15日、東京ドームで行われた北海道日本ハムファイターズとのオープン戦に「5番・一塁」で先発出場。5回の本塁打含む3安打猛打賞の大活躍をみせた。











巨人が3－0と優位に試合を進める中、5回裏を迎えた。巨人はこの回も日本ハム先発の有原航平を攻め、1死一塁で増田の第3打席が回ってきた。



増田は2球で追い込まれながらも打席で粘りを見せ、カウント3－2まで持ち込む。そして10球目、外に沈む有原のカットボールをすくい上げた。



やや体勢を崩されながらのスイングとなったが、打球は放物線を描いて左翼スタンドへ。増田の追加点となる2点本塁打で巨人は5－0と突き放し、昨季のパ・リーグ最多勝投手を攻略した。



巨人は続く6回にも3点を加え、8－1で日本ハムに快勝。オープン戦の戦績を6勝4敗とした。増田はこの試合、四死球も2つ選び、3安打3打点5出塁と大活躍。今季の飛躍へ大きくアピールした。



昨季は一軍で87試合に出場し、5本塁打を記録。一時は「4番」にも座った。今季はシーズンを通して実力を示し、主砲だった岡本和真（現トロント・ブルージェイズ）が抜けた穴を埋める一翼を担いたい。

























【動画】10球粘った末の一打、増田陸のホームランがこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













10球粘った末に...



増田陸がホームラン

最後はカットボールにこの対応



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