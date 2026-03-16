「喜んでいるに違いない」ドジャース、ディアスのWBC結果に安ど！？　米メ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、佳境を迎えるWBCに複数選手を派遣している。準々決勝まで駒を進めたプエルトリコ代表のエドウィン・ディアス投手もその一人だが、チームは特にアクシデントが無かったことに胸をなでおろしているかもしれない。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

ディアスは前回2023年大会の1次ラウンド・ドミニカ共和国戦で、試合後に同僚たちと喜びを分かち合う中で右膝を負傷。後日、右膝膝蓋腱断裂という大怪我だったことが判明し、同年は全休を強いられた。

一方、“悪夢再来”を心配する声も少なからずあった中で迎えた今大会は、3登板、1セーブ、防御率0.00と無失点投球のまま終了。チームは準々決勝でイタリアに敗戦と悔しい結果に終わったが、個人としては悪くない成績だった。

同メディアは「彼は前回2023年大会に出場した際、大怪我によりその後のシーズンを全休した経緯がある。そのため、ドジャースは今オフ獲得した彼が、健康な状態でチームに復帰することを喜んでいるに違いない。今季もメジャー屈指の強豪と目されるチームにおいて、彼には多くのセーブ機会が巡ってくるはずだ」と記している。

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