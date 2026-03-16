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ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で、アメリカ代表がドミニカ共和国代表を2-1で下し、決勝進出を決めた。これでアメリカ代表は、決勝戦でイタリア代表とベネズエラ代表の勝者を相手に優勝をかけて戦うことになる。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。

試合はポール・スキーンズ投手とルイス・セベリーノ投手による投手戦で幕を開けた。先制したのはドミニカ共和国で、ジュニオール・カミネロ内野手がソロ本塁打を放ち1-0とリードした。

しかしアメリカ代表は、ガナー・ヘンダーソン内野手とローマン・アンソニー外野手がそれぞれソロ本塁打を放ち、2-1と逆転に成功。主将のアーロン・ジャッジ外野手の好守備もあり、そのままリードを保って勝利を収めた。

ドミニカ共和国代表はヘラルド・ペルドモ内野手が見逃し三振で最後の打者となったが、ベンチの選手も含めてその判定に納得がいかず、歯切れの悪い幕切れとなった。

優勝をかけて決勝戦に臨むアメリカ代表について、ミストレッタ氏は「日曜日の夜、球界の注目はアメリカ代表対ドミニカ共和国代表の一戦に集まった。WBCの決勝戦ではなかったが、まさに決勝戦のような熱気だった」と言及した。

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