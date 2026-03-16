













横浜DeNAベイスターズのクーパー・ヒュンメル外野手が15日、福岡ソフトバンクホークスとのオープン戦に途中出場。8回に満塁本塁打を放った。











両チーム無得点で迎えた8回裏、DeNAは待望の1点を挙げてなおも2死満塁のチャンスを作り、打席には途中からダヤン・ビシエドに変わって5番に入ったヒュンメル。ソフトバンク3番手の津森宥紀が投じた初球、147キロのストレートを捉えた。



打球は中堅手の頭上を越え、横浜スタジアムのバックスクリーンへと飛び込んでいくグランドスラムとなった。新外国人の一発などでこの回一挙5得点を挙げたDeNAが、5－0でソフトバンクを下した。



ヒュンメルは8回のグランドスラムについて「チームが繋いで作ったチャンスだったので、思い切ってスイングすることができました！打った感触もとても良かったです！」と笑顔でコメント。



この日、ヒュンメルは途中出場ながら2打数2安打4打点と爆発。オープン戦11試合で打率.333と力を示している。コンパクトなスイングながら捉えた時のパワーは目を見張るものがあり、来日1年目からの大暴れが期待される。











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DAZNベースボールの公式Xより











喜び爆発



四球の後の初球を逃さない

ヒュンメル バックスクリーン弾



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