待望の来日初アーチ！巨人・ダルベックが左中間へ豪快3ラン　持ち前の長打…















読売ジャイアンツのボビー・ダルベック選手は15日、本拠地・東京ドームで行われた北海道日本ハムファイターズとのオープン戦に「3番・三塁」で先発出場。リードを広げる3ランホームランを放った。











6回、1死一、二塁で迎えた第4打席。日本ハム2番手の玉井大翔投手が投じた3球目のシュートを上手く捉え、打球は左中間スタンドへ。来日後初となる豪快な一発でリードを大きく広げた。



第1打席から第3打席までは安打が出ていなかっただけに、本人とチームにとって大きな一発となった。



メジャー通算47本塁打の長打力を誇る新助っ人は、この一発で来日初アーチ。左中間中段へ飛び込む豪快な打球に、スタンドのファンからは大きな拍手が送られた。チームメートから祝福を受け、ベンチは大きな盛り上がりを見せた。



オープン戦で待望の一発を放ったダルベック選手。持ち前の長打力を発揮し、シーズン開幕へ向けて存在感を示す一打となった。

























【動画】ついに来日初アーチ！巨人・ダルベックの豪快3ランホームランがこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













ついに出た❗️



新加入・ダルベックがホームラン



⚾️巨人×日本ハム（オープン戦）

DAZNならオープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】