













埼玉西武ライオンズの滝澤夏央内野手が15日、敵地・ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズとのオープン戦に「9番・遊撃」で先発出場。初回に華麗な遊撃守備を披露し、球場を湧かせた。













西武は初回に1点を先制。その裏、1死一塁の場面で打席に3番のネフタリ・ソトを迎えた。ソトは西武先発の松本航の10球目を捉え、打球は二遊間方向に高いバウンドへ飛んでいく。ロッテはこの場面でランエンドヒットを仕掛けていた。



二塁ベースカバーに二塁手が入ったこともあって滝澤は難しい打球処理を求められたが、難なくスライディングキャッチで捕球。そのまま一回転しながら華麗な一塁送球を見せ、見事打者走者をアウトにとった。



滝澤の好プレーで2死二塁となったが、松本は続くグレゴリー・ポランコに2点本塁打を浴び、1－2と西武は逆転を許してしまう。それでも、西武は小刻みに点を重ねながら中盤に再び逆転。7回に勝ち越し点を奪い、トータルスコア5－4でロッテに競り勝った。



昨オフに大型補強を行い、上位進出に燃える今季の西武。滝澤や源田壮亮の攻守で失点を最小限にとどめ、成長著しい投手陣が粘り強く試合を作ることで、安定して勝てる基盤を築き上げたいところだろう。























【動画】滝澤夏央、華麗なる遊撃守備がこれだ！

DAZNベースボールのXより













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滝澤夏央 華麗なる守備



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