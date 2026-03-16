侍ジャパン 最新情報

侍ジャパンの鈴木誠也外野手がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝で盗塁を試みた際に負傷し、所属するシカゴ・カブスに衝撃が走った。まだ結果は出ていないものの、長期離脱となる可能性がある。米メディア『シ・シティ・スポーツ』のロビン・アダムス記者が言及した。

鈴木はベネズエラ戦の序盤、2塁へのスライディングの際に膝を痛めたと見られている。負傷後はそのまま試合から退き、復帰することはなかった。

共に侍ジャパンとして戦った大谷翔平選手は「まだ検査もしていないので、今は本人の感覚次第だと思う。シーズンに影響が出ないような結果になることを願っている」と語り、心配そうな様子を見せた。

鈴木にとって今季はキャリアの中でも重要な年になる可能性がある。2025年は打率.245、本塁打32、打点103を記録し、2027年にフリーエージェント（FA）を控える中で、今季の成績は将来の契約に影響する。

心配される鈴木の状態についてアダムス氏は「当然ながらカブスは、彼を右翼手のレギュラーとして起用することを期待していた。楽観的な見方では、数週間の離脱にとどまるだろう。最悪の場合、長期離脱となる可能性がある」と言及した。

【関連記事】

【了】