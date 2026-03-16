【最新版】全国最強…「春のセンバツ」都道府県強さランキング6～10位｜選…

高校野球 最新ニュース（甲子園 最新情報）

第98回選抜高等学校野球大会が3月19日から31日まで、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。今大会は代表の32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、都道府県別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点

10位：岐阜県

＜選抜大会成績＞

優勝；3回

準優勝；4回

ベスト4：6回

ベスト8；10回

合計Pt：78Pt

岐阜県勢が選抜優勝を果たしたのは、第10回（1933年）、第12回（1935年）、第17回（1940年）の計3度。いずれも県岐阜商（旧制岐阜商）によるものだ。

第10回大会で、岐阜商が岐阜県勢初優勝。同年から東海勢が4連覇を果たすなど、“東海王国”の礎を築いた。

第17回、岐阜商3度目の優勝の時には、大島信雄投手が史上2人目となる4試合連続完封3度目の栄冠へと導いた。そのほか、県岐阜商は準優勝3度、4強4度、8強8度を記録している。

県岐阜商を除く岐阜県勢最高位は、今春の選抜大会にも出場する大垣日大。

第79回（2007年）に神宮増枠地区以外の、一般枠選考で補欠校に選ばれた各地区9校から、“守備力を重視した1校”が選出される「希望枠」で選出され、初出場にして準優勝を果たしている。

主な高校

県岐阜商、中京、岐阜第一、大垣日大、岐阜ほか

第98回選抜高等学校野球大会が3月19日から31日まで、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。今大会は代表の32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、都道府県別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点

9位：高知県

[caption id="attachment_251975" align="aligncenter" width="530"] 明徳義塾ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

＜選抜大会成績＞

優勝；3回

準優勝；5回

ベスト4：5回

ベスト8；13回

合計Pt：83Pt

高知県勢の選抜優勝は、高知の第47回（1975年）、高知商の第52回（1980年）、伊野商の第57回（1985年）の計3度。県勢最多出場の明徳義塾は4強が最高となっている。

初優勝の第47回は、金属バットが初登場した大会。2年生スラッガー原辰徳擁する東海大相模（神奈川）を破って高知が優勝を果たした。

第52回の高知商は、エース中西清起が緊迫の投手戦を無失点で投げ切り、延長10回サヨナラ勝利を決めた。

第57回に優勝した伊野商は、初出場で初優勝。エースで4番の渡辺智男が、投打にわたる大活躍をみせた。

準決勝では、桑田真澄・清原和博の「KKコンビ」擁するPL学園（大阪）を1失点に抑え込むと、決勝では投げては完封、打っても本塁打と二刀流の活躍だった。

主な高校

明徳義塾、高知、高知商、土佐、中村ほか

第98回選抜高等学校野球大会が3月19日から31日まで、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。今大会は代表の32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、都道府県別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点

8位：徳島県

＜選抜大会成績＞

優勝；5回

準優勝；3回

ベスト4：7回

ベスト8；5回

合計Pt：91Pt

徳島県が四国勢トップの8位に入った。優勝したのは、第19回（1947年）、第23回（1951年）、第36回（1964年）、第55回（1983年）、第58回（1986年）の5度だ。

県勢初優勝は、5年間の中断を経て戦後最初の選抜大会となった第19回。徳島商が出場5度目にして初めての栄冠をつかんだ。

第23回は鳴門が3試合連続の逆転勝利で頂点に立った。第36回には、史上初の初出場同士の決勝戦で、尾崎将司（のちのジャンボ尾崎）率いる徳島海南（現・海部）が尾道商を降した。

そして、複数回優勝を記録しているのが池田だ。“攻めダルマ”の異名を持つ名将・蔦文也監督の下、「さわやかイレブン」や「やまびこ打線」の愛称で甲子園に旋風を巻き起こした。

主な高校

徳島商、池田、鳴門、鳴門工、鳴門第一

第98回選抜高等学校野球大会が3月19日から31日まで、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。今大会は代表の32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、都道府県別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点

7位：広島県

＜選抜大会成績＞

優勝；5回

準優勝；6回

ベスト4：6回

ベスト8；10回

合計Pt：108Pt

計100pt超えで7位にランクインしたのは広島県。名門・広陵を筆頭に、第3回（1926年）、第8回（1931年）、第48回（1976年）、第63回（1991年）、第75回（2003年）と計5度の優勝を果たしている。

初優勝は旧制・広陵中の第3回大会。広陵が次に優勝したのは第63回まで時を要する。

65年ぶりの優勝は、奇しくも初優勝時と同じ相手である松商学園（長野、旧制・松本商）を降してのものだった。広陵は第75回でも優勝を果たしている。

広陵以外では、第8回に広島商が優勝。灰山元治は2回戦の坂出商戦で、大会初の無安打無得点試合を記録した。

また、第48回大会優勝の崇徳は、史上最多（※当時）13校が初出場の選抜を制した。

主な高校

広陵、広島商、尾道商、広島工、呉港ほか

第98回選抜高等学校野球大会が3月19日から31日まで、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で行われる。今大会は代表の32校（21世紀枠含む）が出場し、春・王者をかけて熱戦を繰り広げる。ここでは、歴代の選抜大会における通算成績を基に、都道府県別のランキングを作成した。基準としたのは、「優勝」「準優勝」「4強」「8強」の回数。優勝：10pt、準優勝：5pt、4強：3pt、8強：1ptの合計ポイントでランク付けしている。ただ、配点によって順位変動は出てくるため、今回はこの配点に限ったランキングであることをご留意いただきたい。

※同一Ptで並んだ場合、優勝回数が多い方が優先、以下も同様。

※第97回大会まで時点

6位：神奈川県

[caption id="attachment_252434" align="aligncenter" width="530"] 横浜ナイン（写真：産経新聞社）[/caption]

＜選抜大会成績＞

優勝；8回

準優勝；4回

ベスト4：5回

ベスト8；5回

合計Pt：120Pt

6位には強豪ひしめく神奈川県がランクイン。優勝回数だけで言えば、全国3位の8度を誇る。そのおおよそを占めるのが、横浜、東海大相模の2大名門校だ。

県勢初優勝は意外にもこの2校のどちらでもなく、第33回大会（1961年）の法政二だ。

プロ入り後も俊足の外野手として活躍した柴田勲がエースとしてチームを牽引し、初出場にして前年夏に続いて「夏春連覇」を飾った。

残る7度の優勝はいずれも横浜（1973年、1998年、2006年、2025年）と東海大相模（2000年、2011年、2021年）。

横浜初優勝時は、2回戦の小倉商戦で長崎誠が史上初のサヨナラ満塁本塁打（延長13回）を記録した。2006年は、21-0で清峰（長崎）に対し、決勝戦最多得点差をつけている。

そして2025年、織田翔希、奥村頼人の2枚看板を中心に勝ち上がり、決勝戦では智弁和歌山（和歌山）を破って松坂大輔在籍時以来となる19年ぶり4回目の優勝を果たした。

主な高校

横浜、東海大相模、横浜商、桐蔭学園、慶応ほか

【了】