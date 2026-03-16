昨季は圧倒的な成績でリーグ優勝を果たした阪神タイガース。しかし、あらためて振り返ると、十分な成績を残せなかった選手もいた。より強固なチームづくりを目指す上では、不振に悩まされた選手の復活が必要だ。そこで今回は、今季の復活が期待される阪神の選手を取り上げたい。［1/6ページ］

西勇輝

[caption id="attachment_231894" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの西勇輝（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：菰野高

・ドラフト：2008年ドラフト3位

2025年成績：1登板、0勝1敗、防御率5.79

今季こそ完全復活が求められるベテラン右腕、西勇輝。昨季はプロ入り後、最も苦しいとも言えるシーズンを送った。

菰野高から2008年ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団。プロ3年目の2011年に25試合の登板で自身初の2桁勝利となる10勝を挙げてブレイク。

翌2012年にはレギュラーシーズン最終戦でノーヒットノーランの偉業を達成。その後もオリックスの先発の柱としてコンスタントに勝ち星を積み重ね、2018年オフにFA権を行使して阪神タイガースへ移籍した。

新天地でもローテーションの一角を担う存在として結果を残し、2020年には21試合登板、11勝5敗、防御率2.26と好調なシーズンを過ごした。

しかし、同年を最後に2桁勝利から遠ざかる形になり、2024年は防御率2.24ながら6勝と、不運な面も重なった。

昨季は一軍での登板がわずか1試合にとどまった西。先発ローテーション争いが熾烈となっているだけに、自らの実力をアピールし、ローテーションを奪い返す立場になっている。

昨季は圧倒的な成績でリーグ優勝を果たした阪神タイガース。しかし、あらためて振り返ると、十分な成績を残せなかった選手もいた。より強固なチームづくりを目指す上では、不振に悩まされた選手の復活が必要だ。そこで今回は、今季の復活が期待される阪神の選手を取り上げたい。［2/6ページ］

伊藤将司

・投打：左投左打

・経歴：横浜高 - 国際武道大 - JR東日本

・ドラフト：2020年ドラフト2位

2025年成績：14登板、4勝3敗、防御率3.07

プロ6年目を迎える伊藤将司は、2023年以来の2桁勝利を目指すシーズンになる。

ドラフト2位で阪神タイガースに入団した伊藤。プロ入り直後から完成度の高さを発揮し、ルーキーイヤーから23試合に登板し10勝7敗、防御率2.44の好成績を残した。

続く2022年も20試合の登板で9勝5敗、防御率2.63をマーク。さらに完投数も6を記録するなど、先発完投型としての役目を果たした。

2023年は防御率2.39と抜群の安定感を誇り、自身2度目の2桁勝利（10勝）を達成。初の規定投球回もクリアした。

しかし、2024年は一転して不調に苦しみ、調子が上がらず二軍降格も経験。最終成績は18登板、4勝5敗、防御率4.62と、本来のピッチングとは程遠いシーズンに。

巻き返しを誓った昨季も14試合の登板にとどまり、わずか4勝。要所で復調の兆しは見せたものの、まだまだ完全復活とは言えないだけに、今季こそ本来のパフォーマンスを見せたい。

昨季は圧倒的な成績でリーグ優勝を果たした阪神タイガース。しかし、あらためて振り返ると、十分な成績を残せなかった選手もいた。より強固なチームづくりを目指す上では、不振に悩まされた選手の復活が必要だ。そこで今回は、今季の復活が期待される阪神の選手を取り上げたい。［3/6ページ］

岡留英貴

[caption id="attachment_241263" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの岡留英貴（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：沖縄尚学高 - 亜細亜大

・ドラフト：2021年ドラフト5位

2025年成績：10登板、1勝0敗、防御率1.93

2024年こそ存在感を発揮したが、昨季は登板機会を減らしてしまったのが岡留英貴である。

岡留は沖縄尚学高から亜細亜大に進学。オーバースローからサイドスロー気味のフォームへ転向し、才能を開花させた。そして、ドラフト5位で阪神タイガースから指名を受けた。

新人年からファームでは圧巻のピッチングを見せ、36試合の登板で防御率1.54。翌年もファームでは防御率1点台をマークし、敵なし状態だった。

飛躍を遂げたのが2024年だ。プロ初セーブをマークするなど、シーズンを通して自己最多となる35試合に登板。防御率2.84という堂々たる好成績を残し、ブルペンを支える存在となった。

しかし、さらなる飛躍と一軍の完全定着が期待された昨季、一軍での登板はわずか10試合。防御率1.93と決して悪い数字ではないが、首脳陣の絶対的な信頼を掴むまでに至らなかった。

プロ5年目の今季、藤川球児監督へのアピールを続け、リリーフでの出場機会を増やせるだろうか。

昨季は圧倒的な成績でリーグ優勝を果たした阪神タイガース。しかし、あらためて振り返ると、十分な成績を残せなかった選手もいた。より強固なチームづくりを目指す上では、不振に悩まされた選手の復活が必要だ。そこで今回は、今季の復活が期待される阪神の選手を取り上げたい。［4/6ページ］

梅野隆太郎

・投打：右投右打

・経歴：福岡工大城東高 - 福岡大

・ドラフト：2013年ドラフト4位

2025年成績：52試合、打率.220、0本塁打、2打点

阪神タイガースでプロ13年目を迎えた梅野隆太郎も、指揮官への猛アピールが求められる1人だ。

福岡大から2013年ドラフト4位で阪神に入団。自慢の強肩とパンチ力を武器に、一軍で出場機会を獲得。2018年には規定打席に到達し、打率.259、8本塁打の成績を残した。

2019年には129試合に出場し、打率.266をマーク。キャリアハイの9本塁打を放っただけでなく、14盗塁をマークするなど、あらゆる面で存在感を発揮した。

ところが、近年は故障や打撃不振といった要素が重なり、出場試合数が減少。2023年は打率.194、2024年は打率.209と苦しんでいた。

昨季は坂本誠志郎が自身初となる100試合以上に出場（117試合）した一方、梅野は半分以下となる52試合出場。大きく差をつけられてしまった。

さらに3月には、育成捕手の嶋村麟士朗がキャンプから結果を残し支配下登録を勝ち取った。正捕手争いも熾烈になっているだけに、今一度自身の存在価値を高めたい。

昨季は圧倒的な成績でリーグ優勝を果たした阪神タイガース。しかし、あらためて振り返ると、十分な成績を残せなかった選手もいた。より強固なチームづくりを目指す上では、不振に悩まされた選手の復活が必要だ。そこで今回は、今季の復活が期待される阪神の選手を取り上げたい。［5/6ページ］

木浪聖也

[caption id="attachment_247265" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの木浪聖也（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：青森山田高 - 亜細亜大 - ホンダ

・ドラフト：2018年ドラフト3位

2025年成績：72試合、打率.193、0本塁打、15打点

ショートのポジションには絶対的な存在がいないだけに、復活を見せたいのが木浪聖也である。

青森山田高から亜細亜大、ホンダを経て阪神タイガース入り。即戦力としての期待に違わず、ルーキーイヤーの2019年には開幕スタメンの座を勝ち取った。同年は113試合に出場し、打率.262をマークした。

ところが、堅実な守備力を評価される一方で、打撃面での確実性に課題を残した木浪。翌年以降は出場機会を減らし、プロ4年目は41試合の出場に終わった。

それでも、どん底から這い上がったのが2023年だ。「恐怖の8番打者」として他球団の脅威となり、自己最多の127試合に出場。キャリアハイの打率.267、41打点の働きを見せた。

しかし、不動のレギュラーの座を掴むと思われた翌2024年、116試合に出場したが、打率.214、1本塁打、35打点と前年よりも成績を落とした。

昨季も72試合と出場機会を減らし、打率.193と大不振。再び苦しい立場に追いやられてしまった。対抗馬も多いポジションだが、自力でスタメンの座を奪い返せるか。

昨季は圧倒的な成績でリーグ優勝を果たした阪神タイガース。しかし、あらためて振り返ると、十分な成績を残せなかった選手もいた。より強固なチームづくりを目指す上では、不振に悩まされた選手の復活が必要だ。そこで今回は、今季の復活が期待される阪神の選手を取り上げたい。［6/6ページ］

島田海吏

・投打：右投左打

・経歴：九州学院高 - 上武大

・ドラフト：2017年ドラフト4位

2025年成績：28試合、打率.129、0本塁打、0打点

今年30歳を迎えた島田海吏。圧倒的なスピードを武器にする一方、バッティングが大きな課題となっている。

プロ入り直後は一軍の壁にぶつかり、なかなか結果を残せていなかった島田。それでも2021年、ファームで21盗塁をマークし、盗塁王のタイトルを獲得した。

そして、その勢いのまま迎えた2022年シーズンは、島田にとってまさに飛躍の1年に。

同年は一軍で123試合に出場し、打率.264、21盗塁を記録したように、レギュラーに近付いていた存在だった。

ところが、2023年は101試合に出場したものの、打率.145に沈むなどバッティングで極度の不振に。持ち前の盗塁数も一桁にとどまり、存在感を発揮できていなかった。

現在、阪神の外野陣は近本光司と森下翔太がレギュラーとして君臨するが、レフトのポジションは埋まっていない状況だ。

再び定位置を奪い取るためには、打撃の確実性を高めた上で、藤川球児監督へのアピールが必要になる。

【了】