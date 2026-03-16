今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月16日（月）～3月22日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月16日（月）～3月22日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、家族や親しい間柄の人たちと一緒に行動することが多くなりそう。みんなのスケジュールを管理するなど、ちょっと大変に思うことも。気分を入れ替えたいときは部屋の模様替えなどをおこなって、自分らしい空間づくりをすると◎ 恋愛面では、仕事などで忙しい時期ですが、2人で話せるタイミングを大切に。忙しい合間にも、ティータイムなどほっこりできる時間をつくりましょう。読書するのも◎ 現実とは違った世界を心のなかで楽しみましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。