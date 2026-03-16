大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季限りでの引退を表明しているミゲル・ロハス内野手が、保険の問題でWBCに参加できなかったことが話題となった。その影響もあるのか、本人は早くも2028年のロサンゼルス五輪に目を向けているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ロサンゼルス五輪の野球競技は6チームが出場するが、開催国枠としてアメリカは決定済。残る5枠については、まず現在開催中のWBCで、アメリカを除くアメリカ大陸の上位2チームが出場権を獲得する。

次に、来年予定されるプレミア12でアジア最上位、欧州・オセアニア最上位にそれぞれ出場枠が与えられる。そして、残る1枠は2028年に予定される世界最終予選で争われることになっている。

ロハスの母国であるベネズエラ代表はまだ出場権を得ていない状況だが、同メディアによると本人は「既にオマー・ロペス代表監督とは既に話をした。彼は今年のWBCでチームを率いているが、五輪では誰が監督やコーチングスタッフになるか分からない。だから、そのことも考えていくつもりだ。彼には『選手として実現できなかったのは残念だけどが、コーチとして、あるいはどんな形でも必要なら喜んで手伝う』と伝えた。というのも、このゲームに対する情熱や祖国への愛は、僕たちが共有しているものだと感じているからだ。もし必要とされるなら、断るつもりはない」と語っているという。

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