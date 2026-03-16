今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月16日（月）～3月22日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月16日（月）～3月22日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、自分が好きなことをたくさん楽しむようにしましょう。ご褒美デーなどをつくって自分を甘やかすのもアリ。お気に入りのファッションを身に着けてみて。恋愛面は、今までとは違った恋がしたくなるかも。精神面に大人を感じる人や深い話ができる人に興味がありそう。出会いの場を広げていきたい気持ちもあるので、外に出ることを意識してみて。スキンケア、ボディメイキングをすると、さらに運気アップ。自分に自信を持つことで多少嫌なことがあっても跳ね除けられるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。