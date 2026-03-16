世界自然遺産に指定された知床半島の東南側に位置する北海道羅臼町(らうすちょう)は、漁業を中心とした水産業が盛んな港町。「知床」の名はアイヌ語で「地の果て」を意味する”シリエトク”が語源といわれており、羅臼町にも豊かな自然と共生してきた歴史が今も息づきます。

今回は、そんな羅臼町への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

人の温かさと自然環境が魅力! 羅臼町の住みやすさについて

羅臼町は、世界自然遺産・知床に抱かれた、海と山が近接する自然豊かなまち。小さなまちならではの人の温かさと、自然と共に生きる豊かな日常が魅力です。

水産業が盛んで、地域産業がしっかりと暮らしを支えているのが特徴。「魚の城下町」と呼ばれるほどおいしい魚が一年中水揚げされます。

羅臼昆布、秋鮭、真ほっけ、キンキ、鱈、助宗鱈、エゾバフンウニなど、多くの海産物が水揚げされており、それぞれの漁師たちがこれまで受け継いできた伝統的な手法で漁を行っているのだそう。

また、子どもや保護者一人一人と丁寧に関わり、町民に寄り添った子育て支援に取り組む羅臼町。町内の保健師、栄養士、歯科衛生士が役場庁舎内1カ所におり、妊娠期や子育て中の人たちが個別に細やかな相談ができるような体制を設けています。

町外での妊婦健診時に悪天候に遭遇した際の宿泊費助成や、災害時に備えた妊娠期からの医療機関・消防署との連携など、まちの地理的・気候的条件に対応した体制を整えています。

世界自然遺産にも登録される自然環境において、自然界の成り立ちや循環、地域の課題について学び、自然や地域課題の解決のために行動し、持続可能な社会の実現と未来を創る力を身につけた子どもたちの育成を目指し、足元から地球全体を考えられる人材の育成に取り組んでいるのだとか。

羅臼町への移住は、自然の中で暮らしたい人や、海や山の四季を日常に感じたい人に向いているそうです。

担当者いわく「地域産業や人とのつながりを大切にし、顔の見える関係の中で働きたい方に適しています。自然と共にある豊かな暮らしを選べます」とのことです。

自治体からのメッセージ

羅臼町は、世界自然遺産・知床の自然とともに歩むまちです。新たな一歩を踏み出す皆さまを、地域全体で温かくお迎えいたします。

羅臼町のふるさと納税返礼品について

実際に羅臼町に訪れて、まちの自然や暮らしを感じたい人に役立つ旅行クーポンを紹介します。

JTBふるさと旅行クーポン

・提供事業者：JTB旅の予約センター

・内容量：羅臼町で1泊以上の宿泊を伴う旅行に利用できるクーポン【1】3,000円分【2】1万5,000円分

・寄附金額：【1】1万円【2】5万円

羅臼町で1泊以上の宿泊を伴う旅行に利用できる、Eメールで届くクーポン。金額違いで提供されているのも特徴です。

今回は北海道羅臼町への移住の魅力と、返礼品を紹介しました。雄大な大自然と豊かな海産物が自慢のまちです。就業も多彩で、必要とされる実感が得られるのも小規模自治体ならではなのだとか。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者