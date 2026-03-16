今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月16日（月）～3月22日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月16日（月）～3月22日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、じっくり物事と向き合うと◎ ひと筋縄ではいかないことも筋道を立てていけばうまくいくでしょう。この時期は、やりたいものがないとネガティブな思いに引きずられそうなので気を付けて。恋愛面は、人づてに素敵な相手を紹介してもらえそう。細かなところまでチェックするのはやめて、第一印象や人柄を見るようにしましょう。難しく考えすぎず、その場の雰囲気を楽しむようにしましょう。そのほうが、パートナーや恋人に対して本音で向き合えるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。