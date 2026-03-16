今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月16日（月）～3月22日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月16日（月）～3月22日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、あなたの良いところが周りに広まっていくようです。人を楽しませること、勇気づけることを心がけてみましょう。初めて会う人の前では緊張してしまうかもしれませんが、ゆっくりでもいいので素直な気持ちや考えを伝えてみて。恋愛面は、ちょっぴり停滞気味かも。自分の理想を相手に求めすぎないようにしましょう。発言が注目される時期なので、勘違いされるような言い方はしないようにしましょう。ここを乗り越えれば良い仲間に恵まれるでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。