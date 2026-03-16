トッテナム・ホットスパーのスペイン代表DFペドロ・ポロが、リヴァプール戦後にクラブのメンタリティを称え「僕たちは常に信じている」と語った。イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

トッテナム・ホットスパーは15日、プレミアリーグ第30節で敵地『アンフィールド』に乗り込みリヴァプールと対戦した。そのトッテナムは18分、ドミニク・ソボスライにFKから直接ゴールを決められて先制を許した。その後、トッテナムの1点ビハインドのままで迎えた90分、リチャーリソンが劇的な同点弾を挙げて遂に追いついた。試合はこのまま1－1の引き分けに終わり、トッテナムは敵地で貴重な勝ち点「1」を手にした。

この試合で腕章を巻いたポロは、「試合前に、今日は難しい試合になるから、ピッチで自分たちのメンタリティを示さないといけないと話していた。今日はチームがすばらしかった。チームだけじゃなく、ファンも含めて、全員がすばらしかった。今はこの調子を続けていくことだ」と、ファンを含めたトッテナム・ホットスパーというクラブのメンタリティを称えた。

そして、ポロは「僕たちは常に信じている。いつも言っていることだけど、試合前にもチームメイトに『僕はこのチームを信じている』と話したんだ。こういう状況ではみんなの力が必要だ。そして今日はいい試合ができた。今大事なことは、この勝ち点“1”とポジティブな要素を持ち帰り、チャンピオンズリーグとプレミアリーグに向けて前へ進み続けることだ」と、お互いを信じることがこの結果を手繰り寄せたと語った。

【動画】リチャーリソンの劇的同点弾！