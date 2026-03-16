プレミアリーグ第30節が15日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとアストン・ヴィラが対戦した。

3位マンチェスター・U対4位アストン・ヴィラの一戦は、来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を争う直接対決。マンチェスター・Uは前節のニューカッスル戦でマイケル・キャリック暫定監督の下、初黒星を喫しており、リスタートの試合となる。対するアストン・ヴィラは、現在連敗中と足踏み。4試合ぶりの勝利を懸けて、敵地『オールド・トラッフォード』に乗り込む。

試合はお互いに決定的なチャンスは作れずに一進一退の攻防で推移。徐々にマンチェスター・Uが敵陣でプレーする時間帯を増やすと、38分にブルーノ・フェルナンデスが決定機を演出。ブルーノ・フェルナンデスの柔らかいパスにディオゴ・ダロトがDFの背後に抜け出すが、シュートは大きく外れてしまう。

後半に入り、マンチェスター・Uが攻勢を強めると、53分にCKからカゼミーロがニアサイドで頭に合わせて、先制点を奪取。その後、1点のビハインドを背負ったアストン・ヴィラは、タミー・エイブラハムとレオン・ベイリーを投入。攻撃的な選手を送り出し、まずは同点を目指す。

すると、64分にアストン・ヴィラが試合を振り出しに戻す。CKの流れから最後はロス・バークリーが左足でシュートを決め切った。試合が開かれた展開になるとマンチェスター・Uは71分、ブルーノ・フェルナンデスのスルーパスにマテウス・クーニャが反応。クーニャは逆サイドのネットに流し込み、ホームチームが再び1歩前に出る。

さらに81分には途中出場のベンヤミン・シェシュコが、アストン・ヴィラを突き放す3点目を記録。その後、アストン・ヴィラに反撃の機会を与えずにこのまま試合終了。マンチェスター・U3－1でアストン・ヴィラを下した。

次戦、マンチェスター・Uは20日に敵地でボーンマスと対戦。一方、アストン・ヴィラは19日にヨーロッパリーグのリール戦を挟み、22日にウェストハムとの試合を控えている。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 3－1 アストン・ヴィラ

【得点者】

1－0 53分 カゼミーロ（マンチェスター・U）

1－1 64分 ロス・バークリー（アストン・ヴィラ）

2－1 71分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・U）

3－1 81分 ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・U）

【ゴール動画】クーニャが勝ち越しゴール！



