DeNAは15日、4月10日の広島戦で行われる『Be☆come Mates GAME』第3戦のスペシャルゲストとして鬼越トマホーク 金ちゃん、ドンデコルテ 小橋共作さん、めぞん 原一刻さんの出演決定を発表した。また、2026 BlueMatesキャプテンのINI 松田迅さんの追加出演も決定した。

試合開始前のセレモニアルピッチには、ドンデコルテ 小橋共作さんが登場し、第3戦のスタートを飾る。またイニング間イベントでも、鬼越トマホーク 金ちゃん、ドンデコルテ 小橋共作さんが出演予定。そして、試合終了後にはグラウンドイベント「BlueMates サミット」を開催。2026 BlueMates キャプテンの INI 松田迅さんが登場し、ゲストと共にベイスターズの魅力を語り尽くす。

BlueMates メンバーを対象にグラウンド内で観覧できるイベント参加リストバンドを配布する。またリストバンドを持っていなくても、当日の観戦者はスタンド席からイベントを楽しむことができる。

▼ ドンデコルテ 小橋共作さん（セレモニアルピッチ投球者） コメント

「マッッジで…??セレモニアルピッチマッッジで…??嬉しすぎる…夢がもう叶ってしまいました!!めちゃくちゃ嬉しい!!本当にみんなが思ってる何倍も何十倍も嬉しい!!ヤバい!!絶対頑張ります!!当日は 120 キロのアウトローいっぱいのストレート(右打者)を投げられるように猛練習しておきます!!」

▼ 鬼越トマホーク 金ちゃん コメント

「大好きなベイスターズのイベントに出させて頂きます!有難いことに吉本チームで参戦します!本番も皆さんと一緒に楽しみながら盛り上げられるように頑張ります!デスターシャ!!」

▼ めぞん 原一刻さん コメント

「今回このような最高のイベントに呼んでいただけました!ありがとうございます!ベイスターズと横浜の街が大好きです!僕現地観戦時勝率 8 割超えてます!僕現地観戦時サヨナラ勝ちのような劇的な試合展開になります!僕現地観戦時外国人選手がよく活躍してます!きっとこの日も最高なゲームになると思います!一緒に盛り上がって横浜 DeNA ベイスターズを応援しましょう!」