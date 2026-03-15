大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手が先発として結果を残せるか注目されている。ここまでの実戦登板は一進一退を繰り返しているような状況だが、デーブ・ロバーツ監督はローテに入って活躍してくれると信じているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

佐々木はここまでオープン戦では、2試合に先発するも防御率18.90と結果を残せていない。一方、日本時間11日に登板した練習試合では、シカゴ・ホワイトソックスのマイナー選手を相手に4回無失点、被安打1、9奪三振と好投を見せている。

同メディアは「佐々木は昨季終盤にブルペンへ配置転換され、重要な戦力として貢献することでルーキーシーズンを何とか立て直した。しかし、これはあくまで一時的なものであり、チームは今季先発へ戻す計画を立てていた。ただ、その過程は思うようには進んでおらず、制球の問題がカクタスリーグでの2度の登板でも再び表れてしまった」と現状に言及。

その一方で、「南カリフォルニアニュースグループのビル・プランケット記者によると、ロバーツ監督は佐々木を開幕ローテの一員として考えていることを改めて明言した。同監督は火曜日にも、『ブレイク・スネル投手とギャビン・ストーン投手の両方が開幕を故障者リスト（IL）で迎えることを考えると、彼が先発として我々と一緒に開幕を迎えない世界は想像できない』と語った」と記している。

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