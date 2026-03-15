前回大会で世界一に貢献した豪腕は、先発だけでなく短い回でも威力を発揮できる希少な存在だった。ポストシーズンで見せた救援適性まで考えると、不参加はやはり大きな痛手だった。［1/6ページ］

前回大会主力の不在

佐々木朗希

[caption id="attachment_255096" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの佐々木朗希（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／92kg

・生年月日：2001年11月3日（24歳）

・経歴：大船渡高

・ドラフト：2019年ドラフト1位（ロッテ）

・2025年成績：10試合登板（36回1/3）、1勝1敗、28奪三振、防御率4.46

前回大会では先発の一角を担い、世界一に貢献した佐々木朗希。今大会はレギュラーシーズンに専念するため、メンバーに名を連ねることはなかった。

大船渡高から2019年ドラフト1位で千葉ロッテマリーンズに入団。プロ2年目の2021年に一軍デビューを飾ると、翌2022年に大きく飛躍。4月10日のオリックス戦では13者連続奪三振を記録し、完全試合の快挙を成し遂げた。

同年は20試合（129回1/3）を投げ、9勝4敗、173奪三振、防御率2.02の好成績を残した。

さらに2024年は、18試合登板で10勝5敗、防御率2.35を記録、同年オフにポスティングシステムを行使し、ロサンゼルス・ドジャースに移籍した。

メジャー初年度となった2025年は、右肩の故障で離脱した影響もあり、レギュラーシーズンは10試合の登板にとどまり、1勝1敗、防御率4.46という数字に。

一方で、ポストシーズンではリリーフとして圧巻の投球を披露。重要な場面での起用に応え、ワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。

そんな中、第6回WBCでも2大会連続のメンバー入りが期待されていたが、ドジャース側の判断もあって不参加が決定。2026年のレギュラーシーズンを優先する形となった。

もし佐々木が侍ジャパン入りを果たしていれば、前回大会同様に先発起用だけでなく、2025年のポストシーズンのようなリリーフ起用も可能だったはず。勝ちパターンを固められなかったチームにとって、救世主となった可能性も高いだろう。

NPB屈指の守護神へ成長した速球派右腕は、本選も予備登録も外れた。辞退者が相次いだ救援陣事情を踏まえると、勝ちパターンを固定できる存在として選択肢に入ってもおかしくなかった。［2/6ページ］

落選が惜しまれる守護神候補

松山晋也

[caption id="attachment_244883" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの松山晋也（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／92kg

・生年月日：2000年6月23日（25歳）

・経歴：八戸学院野辺地西高 - 八戸学院大

・ドラフト：2022年育成選手ドラフト1位（中日）

・2025年成績：53試合登板（52回2/3）、0勝1敗5ホールド46セーブ、72奪三振、防御率1.54

プロ3年目の2025年は最多セーブに輝き、第6回WBCへの選出が期待されていた松山晋也。今大会は代表メンバーに入ることはなかった。

八戸学院大から2022年育成選手ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団。ルーキーイヤーの6月に支配下登録を勝ち取った。

同年はブルペン陣の一角に定着し、36試合登板で1勝1敗17ホールド、防御率1.27と瞬く間にブレイクを遂げた。

翌2024年には、最優秀中継ぎ投手（43ホールドポイント）を戴冠。2025年はクローザーに抜擢され、53試合登板で46セーブ、防御率1.54、奪三振率12.30をマークし、最多セーブのタイトルを手にした。

その後、同年11月に行われた韓国との強化試合で侍ジャパンに招集され、1回無失点の好投を披露。160キロに迫るストレートと140キロ超のフォークを武器に、初のWBC出場に向けてアピールした。

しかし、守護神候補とも目されていた中、本選メンバーから落選。予備登録投手にも名を連ねることはなかった。

侍ジャパンは、今大会の前に平良海馬（西武）、石井大智（阪神）、松井裕樹（パドレス）とリリーフ陣が相次いで出場辞退。最後まで苦しいブルペン運用を強いられただけに、松山が選ばれていれば、勝ちパターンを確立できた可能性もありそうだ。

最多セーブの実績を持つ剛腕クローザーは、予備登録に入っていながら最後まで招集されなかった。リリーフ不足が露呈した今大会だけに、空振りを奪える右腕の不在は惜しまれる。［3/6ページ］

救援不足の痛手

杉山一樹

[caption id="attachment_245234" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの杉山一樹（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／107kg

・生年月日：1997年12月7日（28歳）

・経歴：駿河総合高 - 三菱重工広島

・ドラフト：2018年ドラフト2位（ソフトバンク）

・2025年成績：65試合登板（64回1/3）、3勝4敗31セーブ10ホールド、85奪三振、防御率1.82

2025年のパ・リーグセーブ王に輝いた杉山一樹。球界を代表する救援投手の1人だが、WBCメンバーには選出されず。予備登録投手には名を連ねていたが、途中招集されることもなかった。

2018年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。プロ6年目の2024年に一軍のブルペンに定着し、50試合登板で4勝14ホールド、防御率1.61とブレイクを遂げた。

さらに、2025年はクローザーの役割を任され、65試合の登板で3勝4敗31セーブ10ホールド、防御率1.82、奪三振率11.89をマーク。最多セーブのタイトルを獲得した。

侍ジャパンでの経験は、2025年3月に行われたオランダとの強化試合に招集されたのみだったが、速球とフォークで多くの空振りを奪う投球スタイルは、国際大会向きとの評価もあった。

しかし、本大会はメンバー外となり、予備登録投手の1人となった杉山。その後、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）、松井裕樹（パドレス）と救援陣が相次いで出場辞退。

追加招集の有力候補と目されたが、チーム合流には至らなかった。

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今大会はリリーフを本職とする投手が少なく、起用法が難しかっただけに、招集されていれば貴重な存在となっていただろう。

救援左腕が手薄だった今大会で、最も不足感を抱かせたタイプの1人。昨季の圧倒的な成績を見れば、左のワンポイントや火消し役としてブルペンに厚みを加えられた可能性は高い。［4/6ページ］

救援左腕不足を埋める存在

及川雅貴

[caption id="attachment_248609" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの及川雅貴（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：184cm／84kg

・生年月日：2001年4月18日（24歳）

・経歴：横浜高

・ドラフト：2019年ドラフト3位（阪神）

・2025年成績：66試合登板（62回）、6勝3敗46ホールド、67奪三振、防御率0.87

貴重な救援サウスポーとして有力候補に挙がっていた及川雅貴。だが、今大会のメンバーに選ばれることはなかった。

横浜高から2019年ドラフト3位で阪神タイガースに入団。高卒2年目の2021年に一軍デビュー。

同年は39試合登板、2勝3敗10ホールド、防御率3.69を記録した。

その後は足踏み状態が続いたが、2025年に大きく飛躍。自己最多の66試合に登板し、6勝3敗46ホールド、防御率0.87、奪三振率9.58と傑出した数字をおさめた。

井端ジャパンでは、2023年開催のアジアプロ野球チャンピオンシップに出場。

しかし、2025年11月に行われた韓国との強化試合では、代表に名を連ねたものの、コンディション不良のため出場辞退となった。

最終的に本選メンバー、予備登録投手ともに名前がなかった及川。今大会の侍ジャパンは、松井裕樹（パドレス）の出場辞退で救援を本職とするサウスポーが1人もいなかっただけに、選出されていれば“左キラー”としての役割を任せられただろう。

過去のWBCでも実績を残した剛腕は、先発と救援の両面で起用可能な貴重な存在だった。故障歴こそ不安材料だったが、大舞台経験と圧倒的な球威は終盤戦でこそ欲しい戦力だった。［5/6ページ］

経験豊富なMLB右腕

千賀滉大

[caption id="attachment_248607" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの千賀滉大（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：186cm／92kg

・生年月日：1993年1月30日（33歳）

・経歴：蒲郡高

・ドラフト：2010年育成選手ドラフト4位（ソフトバンク）

・2025年成績：22試合登板（113回1/3）、7勝6敗、109奪三振、防御率3.02

前回のWBCではメジャー移籍年ということもあり、出場を断念した千賀滉大。今大会は侍ジャパン入りが期待されていたが、招集されることはなかった。

2010年育成選手ドラフト4位で福岡ソフトバンクホークスに入団。高卒2年目の2012年4月に支配下登録を勝ち取った。

2016年から先発ローテーションの一角を担い、短縮シーズンとなった2020年は18試合の登板で11勝6敗、149奪三振、防御率2.16をマーク。投手3冠（防御率・勝利・奪三振）に輝いた。

2023年にはニューヨーク・メッツへ移籍し、メジャー初年度ながら29試合（166回1/3）を投じて12勝7敗、202奪三振、防御率2.98と優れた成績を残した。

しかし、翌2024年は右肩の故障により、わずか1試合の登板に終わった千賀。

2025年は開幕から好調を維持していたが、6月に負傷離脱。7月に復帰後は大きく調子を落とし、マイナー降格も経験した。

最終的に同年は22試合登板、7勝6敗、防御率3.02の数字となった。

それでも、2017年開催の第4回WBCでは、大会ベストナインに選出。国際大会でも実力を示しており、代表入りを望む声も多かったが、実現はならなかった。

もし千賀が侍ジャパンメンバーに名を連ねていた場合、先発・第2先発の役割だけでなく、リリーフの経験もあるため、今大会の種市篤暉（ロッテ）のように、ブルペンの救世主となった可能性もありそうだ。

メジャー挑戦初年度を優先して不参加となったが、予備登録には名を連ねた実力派右腕。先発でも救援でも計算できる奪三振能力は、苦戦した投手運用の中で大きな武器になったはずだ。［6/6ページ］

メジャー挑戦組の不在

今井達也

[caption id="attachment_255097" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの今井達也（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／80kg

・生年月日：1998年5月9日（27歳）

・経歴：作新学院高

・ドラフト：2016年ドラフト1位（西武）

・2025年成績：24試合登板（163回2/3）、10勝5敗、178奪三振、防御率1.92

今オフにポスティングシステムを申請し、メジャー移籍を果たした今井達也。WBC不参加を表明後、予備登録投手枠に名を連ねたが、チームに合流することはなかった。

作新学院高から2016年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団。高卒2年目の2018年から一軍のマウンドを経験し、早くから先発ローテーションの一角に君臨した。

2024年には、自身初のタイトルとなる最多奪三振（187個）を戴冠。

2025年は24試合（163回2/3）を投げ、10勝5敗、5完投3完封、防御率1.92と傑出した成績をおさめた。

侍ジャパンでは、2023年の第2回アジアチャンピオンシップをはじめ、2025年3月に開催されたオランダ代表との強化試合でメンバー入り。

だが、2025年オフにヒューストン・アストロズへの入団が決定。

前回大会での千賀滉大（メッツ）と同様に、2026年シーズンはMLBの開幕に照準を合わせることとなった。

その後、予備登録投手枠に名を連ね、アメリカ・マイアミ開催の準々決勝以降の招集が期待されたが、実現することはなかった。

【了】