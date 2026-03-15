侍ジャパン 最新情報

井端弘和監督率いる侍ジャパンは、大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んでいた。結果は準々決勝敗退に終わり、各国でWBCに対する意識の差が見られることに様々な意見があがっている。米メディア『フォーブス』のバリー・M・ブルーム記者が言及した。

アメリカ代表は主将であるアーロン・ジャッジ外野手をはじめとし、歴代でも屈指のメジャーリーガーを揃えて今大会に臨んでいる。しかし、エースのタリク・スクバル投手は1次ラウンドのイギリス戦にのみ登板して代表を離脱した。

さらに、全盛期のジャスティン・バーランダー投手やマックス・シャーザー投手、クレイトン・カーショー投手がなぜWBCに出場しなかったのか、疑問に思った人もいるだろう。MLBでは、球団に専念できない場合はWBC出場を見送る傾向にある。

一方で大谷翔平選手、山本由伸投手、村上宗隆内野手らがそれぞれの球団から代表に合流した時点で、日本はすでに万全の態勢を整えていた。ラテンアメリカのチームも同様で、中には1年前から予選を勝ち抜いて本大会への出場権を獲得しなければならない国さえある。

各国のWBCに対する姿勢についてブルーム氏は「日本代表は失望する必要はない。WBCはアメリカだけの舞台ではなく、世界的な舞台だ。そして、そうあるべきだ」と言及した。

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