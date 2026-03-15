第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が3月5日に開幕。今大会では日本をはじめ、アメリカやドミニカ共和国など各国で一流のメジャーリーガーが参戦している。MLBに詳しくない人でも、一度は耳にしたことのある選手が名を連ねているのではないだろうか。そこで今回はWBC出場選手の年俸ランキングを紹介したい。（※年俸は米分析サイト『Spotrac』を参照。1ドル155円で統一した

日本が誇る二刀流スター

6位：大谷翔平（日本）

[caption id="attachment_251745" align="aligncenter" width="530"] ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

・今季年俸：2821万6944ドル（約43億7400万円）

・ポジション：投手・指名打者

・投打：右投左打

・身長／体重：193㎝／94㎏

・生年月日：1994年7月5日（31歳）

侍ジャパンの中でトップの年俸を誇るのが、大谷翔平だ。2023年オフに10年総額7億ドルでロサンゼルス・ドジャースに移籍したが、ほとんどが後払いとなる異例の契約を結んだ。

北海道日本ハムファイターズでNPBのキャリアをスタートさせると、高卒1年目から投打の二刀流で一軍デビュー。

投打で実績を積み上げ、2017年オフにポスティングシステムを行使し、ロサンゼルス・エンゼルスに移籍した。

メジャーでも、投打の二刀流で席捲。2023年には日本人選手初となる本塁打王（44本）を獲得した。

翌2024年は右肘の手術により打者専念となったが、打率.310、54本塁打、130打点、59盗塁と圧巻のパフォーマンスを示した。

昨季はリハビリ段階ながら投手復帰し、打者でも2年連続の50本塁打をクリア。3年連続4度目となるシーズンMVPに選出された。

第6回WBCにも、早くから出場を表明した。

今大会では登板予定がなく、指名打者としての出場が続いているが、圧倒的な活躍でチームを牽引している。

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