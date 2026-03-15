ブライトンを率いるファビアン・ヒュルッツェラー監督が、日本代表MF三笘薫の状態について言及した。14日、地元メディア『サセックス・ワールド』が指揮官のコメントを伝えている。

三笘は、4日に行われたアーセナル戦で先発出場を果たしたものの、前半に足首を負傷。前半終了時までプレーを続けたものの、ハーフタイム中での交代を余儀なくされた。その後、ヒュルツェラー監督は「検査の結果は、問題なかった」と語り、今節サンダーランド戦で復帰する可能性を示唆していた。

しかし、14日のサンダーランド戦で三笘は欠場。試合後、指揮官はその理由について、「別の問題があった。たいしたことではない。検査をしたが、ケガはなく、痛みをコントロールする必要があった。今日は痛みがひどくてプレーできなかっただけだ。来週にはプレーできるだろう」とコメントを残した。

なお、21日に控えるリヴァプール戦に向けては「来週には復帰できると思う」と語ると、「彼はトレーニングに参加したが、100パーセントの動きではなかったので、今日の試合には出場しなかったんだ」と伝え、今節の欠場は今後の戦いを見据えたマネジメントだったことを明かしている。

【動画】三笘不在も、ブライトンが勝利！



