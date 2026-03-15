レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、日本代表MF久保建英のコンディションについて言及し、4月初旬の復帰に期待を示した。14日、スペインメディア『エル・デスマルケ』が同指揮官のコメントを伝えている。

レアル・ソシエダに加入して4シーズン目を迎えた久保は、今季もクラブの中心選手として、ここまで公式戦20試合出場2ゴール3アシストを記録。特にマタラッツォ監督は就任以降は、攻撃の核として存在感を高めていた。

しかし、1月18日に行われたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷。現在に至るまで欠場を余儀なくされている。

14日に控えるオサスナ戦に向けた前日会見に出席したマタラッツォ監督は、久保について言及。「（3月の）代表期間中にチーム練習に合流する。順調に回復しており、リハビリも進んでいる」とコメント。具体的な復帰時期に関しては「レバンテ戦で出場できる可能性があればと思っている」とし、4月4日のオサスナ戦に照準を合わせていることを明かした。

レアル・ソシエダはラ・リーガ8位と来シーズンの欧州大会出場権獲得のためにも重要な試合が続いていくことに。さらに、来月18日にはアトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ（国王杯）決勝戦も控えており、久保の帰還とともにシーズン終盤戦でスパートをかけたいところだ。