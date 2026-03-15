大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、球界トップクラスの巨大戦力を擁している。その分、出場機会を得ることに苦労している選手も少なくないが、代表格であるダルトン・ラッシング捕手は今季も苦しい状況が続く公算が高そうだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

ラッシングは球団内はもちろん、球界全体でも屈指のトッププロスペクトとして期待されていた中、昨年5月に念願のメジャーデビューを果たす。しかし、正捕手にウィル・スミス捕手が君臨していること、終盤に故障したことなどから53試合出場にとどまった。

今季は出場機会増のため、一塁や外野での起用を勧める声もある中、同メディアは「ドジャースネイションのアーロン・コロマ記者によると、デーブ・ロバーツ監督は先日、ラッシングは今季外野で出場機会を得ることはないだろうと述べた」と言及。

続けて、「今オフ、ブランドン・ゴ―ムズGMは、ラッシングが今季再び外野でプレーする可能性に言及していた。だが、ロバーツ監督は『外野は選択肢にない』と否定した。彼はスミスのバックアップ捕手を務め、フレディ・フリーマン内野手が休養日を取る場合には一塁で出場する可能性がある。シーズン序盤はパートタイムの選手として、週に数試合ほどの出場にとどまる可能性が高そうだ」と予想している。

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