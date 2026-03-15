【2026年最新】地元ライターが厳選！人気の桜「ソメイヨシノ」などが…

神奈川県葉山町。

駅がなく、逗子からバスで向かうこの町は、その分だけ近隣の鎌倉と比べて観光客が少なく、どこかゆったりとした空気が流れています。犬を連れた人、子供の手を引く人など。葉山を歩いていると、自然とのんびりと穏やかな気持ちになれます。

賑やかな花見の名所も良いですが、今年は静かな町の小さな公園をのんびり巡ってみるのはいかがでしょうか。葉山生まれ・葉山育ちの私が好きな葉山の桜スポットを4ヶ所ご紹介します。

堀内児童遊園

堀内に住む方なら選挙のたびに前を通る堀内会館の隣にある小さな公園。地元の子供たちには長年「第二公園」と呼ばれ親しまれてきた場所です。

公園をぐるりと取り囲むように植えられたソメイヨシノが満開になると、桜の下を子供たちが駆け回る光景が広がります。特別な何かがあるわけではないけれど、満開の桜の下、楽しそうに遊ぶ子供たちを眺めると自然に笑顔になってしまう場所です。

元町児童館前

スポット名堀内児童遊園住所葉山町堀内510−4﻿アクセスJR横須賀線・京浜急行「逗子・葉山駅」より京浜急行バス約12分、「元町」バス停より徒歩3分桜の見頃例年3月下旬〜4月上旬駐車場なし

葉山の海岸通り沿い、バス通勤の方やスーパーユニオンへ向かう方なら必ず目にする場所です。

たった1本の桜ですが、満開になるとこの通りが一気に華やぎます。1本の木を見上げるだけでこんなにも晴れやかな気持ちになれるのかと、毎年驚かされる木です。

葉山元町商店街の中心部にあり、葉山コロッケで知られる旭屋牛肉店も近く、森戸海岸まで歩いてすぐ。葉山散歩のついでに立ち寄りやすいスポットです。

あじさい公園

スポット名元町児童館前住所葉山町堀内899−5﻿アクセスJR横須賀線「逗子駅」・京浜急行線「逗子・葉山駅」より京浜急行バス約14分、「森戸海岸」バス停下車徒歩約3分桜の見頃例年3月下旬〜4月上旬駐車場なし

海側と山側の道路の中間、高台に位置する公園です。

辿り着くまでに細い坂道を歩く必要があり、歩き慣れない方には少し大変かもしれません。それでも登り切った先に広がる景色は、その苦労をあっさり忘れさせてくれます。

海と山を同時に見渡せる、葉山ならではの桜の眺め。その名前の通りあじさいでも知られる場所なので、桜の季節が終わったら梅雨の頃にもぜひ再訪してみてください。

花の木公園〜葉山小学校前

スポット名葉山あじさい公園住所葉山町堀内1537﻿アクセスJR横須賀線「逗子駅」／京浜急行線「逗子・葉山駅」より京浜急行バス約9分、「向原」バス停下車徒歩約9分桜の見頃例年3月下旬〜4月上旬駐車場なし

葉山町役場の隣にある、つつじの名所として知られる公園です。つつじの斜面から右手に目を向けると慰霊塔があり、その周囲に立派なソメイヨシノが並んでいます。

少し高台になっているので、葉山小学校や葉山保育園の校庭を見下ろしながら桜を楽しめます。子供たちの声と満開の桜。この組み合わせが、不思議なほどエネルギーをくれる場所です。

ここはまた、戦争で亡くなった方々を祀る場所でもあります。この平和な春を当たり前のように過ごせることへの感謝を、静かに思い返せる場所でもあります。

公園から葉山消防署・小学校前の国道134号線沿いにもソメイヨシノが続くので、この一帯をぐるっと歩くコースもおすすめです。バス停も近く、クラフトビールの店やカフェ、スイーツショップも点在しているので、花見と葉山観光を一度に楽しむことができます。

まとめ

スポット名葉山花の木公園住所葉山町堀内2145﻿アクセスJR横須賀線「逗子駅」／京浜急行線「逗子・葉山駅」より京浜急行バス約9分、「葉山町学校前」バス停下車徒歩約1分見頃例年3月下旬〜4月上旬駐車場なし

今回ご紹介した4ヶ所すべてを巡るなら、葉山元町バス停を起点に堀内児童遊園、元町児童館前、あじさい公園、花の木公園と歩き、葉山小学校前バス停から帰路につくコース、もしくはその逆がおすすめです。葉山町学校バス停近くの歩道橋に上がると、海と天候によっては富士山が見えます。

華やかな桜の名所とは違う、葉山ならではの静かで穏やかな春をぜひ楽しんでください。訪れる際はマナーを守り、この小さな町の日常の風景をそっと見守るような気持ちでお散歩してみてください。

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