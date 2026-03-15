侍ジャパン 最新情報

井端弘和監督率いる侍ジャパンは14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を目指してベネズエラ戦に臨んでいた。しかし、大谷翔平選手が最後の打者となり、結果は5-8で侍ジャパンの準々決勝敗退が決まった。米メディア『ESPN』のジェフ・パッサン記者が綴っている。

この日に先発投手を託された山本由伸投手は初回、ロナルド・アクーニャJr.外野手に先頭打者本塁打を浴びた。しかし、直後の1回裏に大谷も先頭打者本塁打を放ち、同点に追いついた。

その後、山本が勝ち越しを許すものの、佐藤輝明外野手の適時二塁打と森下翔太外野手の3ラン本塁打で侍ジャパンは逆転に成功。

ところが、山本からマウンドを託された隅田知一郎投手、伊藤大海投手、種市篤暉投手が合計で6点を失い、最終的にベネズエラが準決勝進出を決めている。

優勝候補だと見られていた侍ジャパンについてパッサン氏は「WBC連覇を狙った日本代表は、大谷のフライアウトでまさかの敗退が決まった。ウィルヤー・アブレイユ外野手の逆転3ラン本塁打が、ベネズエラの猛攻の締めくくりとなった」と綴っている。

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