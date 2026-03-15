美酒とグルメと美しい桜で、一足先に春を満喫! 大阪府大阪狭山市ならではのふるさと納税返礼品も

大阪府の南部・南河内(みなみかわち)地域に位置する大阪狭山市(おおさかさやまし)は、大阪市中心部への良好なアクセスと、自然豊かで穏やかな雰囲気が魅力的なまち。「狭山池まつり」など、年間を通してさまざまなイベントが行われているのも特徴です。

今回は、大阪狭山市の春の代表的なイベント「桜まつり～春～」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

幻想的な夜桜ライトアップも! 「2026桜まつり～春～」について

2026桜まつり～春～

・開催日時：令和8年3月27日(金)～4月7日(火)

・開催場所：狭山池公園

・アクセス：阪和線「三国ケ丘駅」から南海高野線「大阪狭山市駅」徒歩5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

大阪で一足早いお花見が楽しめる「狭山池公園」は、早咲きの桜「コシノヒガン」と白い「ユキヤナギ」の競演が圧巻の絶景スポット!

そんな本スポットで3月27日から4月7日まで開催される「2026桜まつり～春～」は、美しい桜と“食”の体験を楽しめるお祭りです。

3月28日(土)の11時からは、地元特産の「大阪狭山クラフトビール さやま日和」の試飲会が開催! 定番の「デラウェア(ぶどう)」「トマト」に加え、「さくら」が登場予定なのだとか。週末にはキッチンカーも集結し、咲き乱れる桜の下でグルメを楽しめます。

また、夜は幻想的なライトアップを実施し、昼間とは違う表情の桜を満喫できるのもポイント!

「2026桜まつり～春～」は、「絶景×美食×夜桜」といった“春の楽しみ”がすべて詰まったイベントです。

自治体からのメッセージ

どこよりも早く春を感じたいなら、ぜひ大阪狭山市へお越しください。ソメイヨシノより一足先に満開を迎える「コシノヒガン」のピンク色と、ユキヤナギの白が織りなすコントラストは、大阪狭山市の自慢の春の絶景です。

今年はクラフトビール「さやま日和」の試飲会に「さくら」が登場予定! おいしいキッチンカーグルメも楽しめます。美しい景色と美味しい食。大阪狭山市の魅力がぎゅっと詰まったこのイベントで、皆様をお待ちしています。

大阪狭山市のふるさと納税返礼品について

「2026桜まつり～春～」で試飲会も開催されるクラフトビールのセット、イベントが開催される狭山池と桜がモチーフとなった市のマスコットキャラクター「さやりん」がデザインされたマドレーヌを紹介します。

クラフトビール「さやま日和」3本セット

・提供事業者：大阪狭山市商工会

・内容量：「さやま日和」3本セット

・寄附金額：1万2,000円

大阪狭山市の農産物を利用した大阪狭山クラフトビール「さやま日和」3本セットです。季節限定製造のため、内容はその季節のクラフトビールとなるのだそう。

＜一例＞

・大野ぶどう・デラウエア×ヴァイツェン330ml

・大野ぶどう・デラウエア×ペールエール330ml

・大阪狭山市産とまと×ピルスナー330ml

さやりんのふわふわマドレーヌ 4個入り

・提供事業者：有限会社ヤマオ

・内容量：マドレーヌ個包装1個 約23g×4個 箱入り

・寄附金額：1万3,000円

なじみのあるふわふわタイプで、白餡をベースに桜風味に仕込んだ桜餡を合わせて焼き上げたマドレーヌです。大阪狭山市市役所職員との共同開発で完成したとのこと。

今回は大阪府大阪狭山市のイベント「2026桜まつり～春～」と、返礼品を紹介しました。一足先に桜を楽しめるお祭りで、自慢のグルメも楽しめます。大阪狭山クラフトビール「さやま日和」の試飲会では「さくら」が登場予定! キッチンカーの多彩なメニューと美しい桜で、春の訪れを感じられるイベントです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者