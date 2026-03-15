INI西洸人×藤牧京介が『Rolling Stone Japan vol.34』表紙に登場　対極の才能が共鳴する“Brothers in Sound”

3月25日発売の『Rolling Stone Japan vol.34』のカバーストーリーに、INIの西洸人と藤牧京介が登場する。

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音楽への向き合い方において、INIの中でも特に際立った存在感を放つ二人。衝動をラップに乗せて表現する西洸人と、孤独や葛藤を乗り越えながら歌を届ける藤牧京介。異なるバックグラウンドを持つ2人が、同じグループの仲間としてステージに立ち続けている。

全24ページのカバーストーリーでは、8TH SINGLE『PULSE』のリリースを前に実現した撮り下ろしビジュアルと対談を掲載。お互いのアーティストとしてのリスペクトや、音楽に対する信念について率直に語り合う。

さらに、西洸人・藤牧京介それぞれのソロインタビューも収録。西はソロ曲「SURVIVE」や「GOAT ICON」、INI STUDIOで公開した楽曲群を通して見えてきた自身の表現について語り、藤牧はソロ曲「生きること」や「Pay Back」に込めた思い、歌と向き合い続ける理由を明かす。

対極の個性を持つ2人が、どのようにして同じ音楽を鳴らしているのか。「Brothers in Sound」というテーマのもと、その関係性と音楽観に迫る。

Rolling Stone Japan vol.34（2026年5月号）

予約受付中

https://amzn.asia/d/0eIjGHze

発売日：2026年3月25日

発行元：CEミュージッククリエイティブ株式会社

発売元：株式会社CEメディアハウス

価格：1320円（税込）