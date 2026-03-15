江ノ電・長谷駅から徒歩約5分。長谷寺と鎌倉大仏殿高徳院のちょうど中間あたり、路地を少し入った場所にあるのが「m’s terrace Kamakura（エムズテラスカマクラ）」です。

大通りから一本入るだけで、周囲の喧騒がふっと遠のき、空気が変わるような静かな雰囲気に包まれます。

目立つ場所ではないため、看板を見逃してしまうと気づかないかもしれません。そんな隠れ家的カフェを、今回訪れてきました。その魅力をご紹介します。

長年の夢を叶えてオープン

店主は以前、都内で会社員として働きながら、週末には友人や知人を招いて料理教室を開いていたそう。料理はもともと趣味だったといいます。

また海が好きで、ご夫婦の共通の趣味でもあるマリンスポーツを楽しむため、以前から鎌倉をよく訪れていたのだとか。さまざまな縁とタイミングが重なり、ご家族で鎌倉へ移住。そのタイミングで念願だったカフェをオープンしました。

開店からもうすぐ8年。現在は9年目を迎えるそうです。

ランチもカフェも充実のメニュー

※金額は取材時のものです。社会情勢などにより変更となる可能性があります。

ランチメニューは15:00まで注文可能。中でも人気なのが、そば粉で作るガレットです。

定番のガレットは、鎌倉野菜を使った具材が中心。野菜の内容はその日の仕入れによって少しずつ変わりますが、基本は野菜・卵・ベーコン・チーズの組み合わせ。

さらに日替わりガレットもあり、訪れるたびに違った味を楽しめます。その他にもパスタやカレー、オムライスなどのメニューがあり、一人でも家族連れでも利用しやすいラインナップです。

ドリンクに使うシロップはすべて自家製。カウンターには色とりどりのシロップが並び、思わず目を引きます。

ケーキは日替わりですが、長年の一番人気はチーズケーキ。店主は本場のバスクチーズケーキを知るため、発祥の地まで足を運んで味を研究したそうで、そのこだわりには驚かされます。

そしてもう一つの名物が「大仏焼き」。今川焼きやたい焼きとも少し違い、ワッフル生地であんこを包んだスイーツです。型も完全オリジナルなのだとか。

取材時にもテイクアウトで立ち寄るお客さんの姿がありました。小ぶりなので、ちょっと甘いものが食べたい時にもぴったりです。

おすすめメニューを実食

今回は「日替わりガレット アボカドのチーズガレット（1,680円・税込）」を注文しました。

北海道産そば粉100％で焼き上げたガレットは、薄すぎず絶妙な厚み。食べ応えも十分です。

たっぷりのアボカドにベーコン、チーズが重なり、自家製ドレッシングがよく絡みます。塩味のバランスもよく、気づけばあっという間に完食していました。

食後には名物の「大仏焼き（280円・税込）」もいただきました。

表面はカリッと香ばしく、下はふんわり。甘さ控えめのあんこがたっぷり詰まっています。焼きたてで提供されるため、生地の食感の違いもより楽しめました。

サイズもちょうどよく、軽く甘いものを食べたい時にぴったりです。

少し歩けば観光客で賑わうエリアとは思えないほど、店内は静かで落ち着いた雰囲気。ゆったりとした時間の中でランチを楽しむことができました。

アンティーク好きにもおすすめ

店主はアンティーク好きとのことで、料理を提供するお皿やカップの多くがアンティークのもの。どんな器で料理が出てくるのかも楽しみの一つです。

まとめ

基本的には繁忙期を除き、店主おひとりで営業されていることが多いそう。そのため、店内には落ち着いた時間が流れ、ゆっくりと過ごしたい方にぴったりの空間が広がっています。

自転車やバイク、車で訪れる方に嬉しい駐輪・駐車スペースがあるのもポイント。

観光客で賑わう長谷エリアの中にありながら、静かにくつろげる貴重な一軒です。暖かい季節には、テラス席でのんびりと過ごすのもおすすめ。

長谷でゆったりとカフェタイムを楽しみたいときは、ぜひ立ち寄ってみてください。

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