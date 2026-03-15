江ノ電・長谷駅から徒歩約5分。長谷寺と鎌倉大仏殿高徳院のちょうど中間あたり、路地を少し入った場所にあるのが「m’s terrace Kamakura（エムズテラスカマクラ）」です。
大通りから一本入るだけで、周囲の喧騒がふっと遠のき、空気が変わるような静かな雰囲気に包まれます。
目立つ場所ではないため、看板を見逃してしまうと気づかないかもしれません。そんな隠れ家的カフェを、今回訪れてきました。その魅力をご紹介します。
長年の夢を叶えてオープン
店主は以前、都内で会社員として働きながら、週末には友人や知人を招いて料理教室を開いていたそう。料理はもともと趣味だったといいます。
また海が好きで、ご夫婦の共通の趣味でもあるマリンスポーツを楽しむため、以前から鎌倉をよく訪れていたのだとか。さまざまな縁とタイミングが重なり、ご家族で鎌倉へ移住。そのタイミングで念願だったカフェをオープンしました。
開店からもうすぐ8年。現在は9年目を迎えるそうです。
ランチもカフェも充実のメニュー
※金額は取材時のものです。社会情勢などにより変更となる可能性があります。
ランチメニューは15:00まで注文可能。中でも人気なのが、そば粉で作るガレットです。
定番のガレットは、鎌倉野菜を使った具材が中心。野菜の内容はその日の仕入れによって少しずつ変わりますが、基本は野菜・卵・ベーコン・チーズの組み合わせ。
さらに日替わりガレットもあり、訪れるたびに違った味を楽しめます。その他にもパスタやカレー、オムライスなどのメニューがあり、一人でも家族連れでも利用しやすいラインナップです。
ドリンクに使うシロップはすべて自家製。カウンターには色とりどりのシロップが並び、思わず目を引きます。
ケーキは日替わりですが、長年の一番人気はチーズケーキ。店主は本場のバスクチーズケーキを知るため、発祥の地まで足を運んで味を研究したそうで、そのこだわりには驚かされます。
そしてもう一つの名物が「大仏焼き」。今川焼きやたい焼きとも少し違い、ワッフル生地であんこを包んだスイーツです。型も完全オリジナルなのだとか。
取材時にもテイクアウトで立ち寄るお客さんの姿がありました。小ぶりなので、ちょっと甘いものが食べたい時にもぴったりです。
おすすめメニューを実食
今回は「日替わりガレット アボカドのチーズガレット（1,680円・税込）」を注文しました。
北海道産そば粉100％で焼き上げたガレットは、薄すぎず絶妙な厚み。食べ応えも十分です。
たっぷりのアボカドにベーコン、チーズが重なり、自家製ドレッシングがよく絡みます。塩味のバランスもよく、気づけばあっという間に完食していました。
食後には名物の「大仏焼き（280円・税込）」もいただきました。
表面はカリッと香ばしく、下はふんわり。甘さ控えめのあんこがたっぷり詰まっています。焼きたてで提供されるため、生地の食感の違いもより楽しめました。
サイズもちょうどよく、軽く甘いものを食べたい時にぴったりです。
少し歩けば観光客で賑わうエリアとは思えないほど、店内は静かで落ち着いた雰囲気。ゆったりとした時間の中でランチを楽しむことができました。
アンティーク好きにもおすすめ
店主はアンティーク好きとのことで、料理を提供するお皿やカップの多くがアンティークのもの。どんな器で料理が出てくるのかも楽しみの一つです。
まとめ
基本的には繁忙期を除き、店主おひとりで営業されていることが多いそう。そのため、店内には落ち着いた時間が流れ、ゆっくりと過ごしたい方にぴったりの空間が広がっています。
自転車やバイク、車で訪れる方に嬉しい駐輪・駐車スペースがあるのもポイント。
観光客で賑わう長谷エリアの中にありながら、静かにくつろげる貴重な一軒です。暖かい季節には、テラス席でのんびりと過ごすのもおすすめ。
長谷でゆったりとカフェタイムを楽しみたいときは、ぜひ立ち寄ってみてください。
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|最寄り駅
|江ノ島電鉄線, 長谷駅
|住所
|〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷3-2-9
|駅徒歩
|江ノ電長谷駅から徒歩5分
|営業日
|水曜日
|営業時間
|11:30～17:00
|営業時間詳細
|ランチ：11:30~15:00、ディナーは予約のみ
|定休日
|月曜日
|予約
|電話予約
|電話番号
|0467‐95‐1162
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|500
|予算（上限）
|2000
|支払い方法
|現金
|支払い方法詳細
|交通系ICは利用不可
|手数料
|無し
|席数
|28席
|席の種類
|テーブル席
|個室
|無し
|貸切
|貸切可能
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|有り
|最大駐車台数
|3台分くらい
|設備・サービス
|オシャレな空間
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク
|利用シーン
|ランチ
|アクセス
|隠れ家レストラン
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|http://terracecafe.stars.ne.jp/index.html
|開業年月日
|2018‐03