m’s terrace Kamakura

江ノ電・長谷駅から徒歩約5分。長谷寺と鎌倉大仏殿高徳院のちょうど中間あたり、路地を少し入った場所にあるのが「m’s terrace Kamakura（エムズテラスカマクラ）」です。

大通りから一本入るだけで、周囲の喧騒がふっと遠のき、空気が変わるような静かな雰囲気に包まれます。

目立つ場所ではないため、看板を見逃してしまうと気づかないかもしれません。そんな隠れ家的カフェを、今回訪れてきました。その魅力をご紹介します。

長年の夢を叶えてオープン

店主は以前、都内で会社員として働きながら、週末には友人や知人を招いて料理教室を開いていたそう。料理はもともと趣味だったといいます。

また海が好きで、ご夫婦の共通の趣味でもあるマリンスポーツを楽しむため、以前から鎌倉をよく訪れていたのだとか。さまざまな縁とタイミングが重なり、ご家族で鎌倉へ移住。そのタイミングで念願だったカフェをオープンしました。

開店からもうすぐ8年。現在は9年目を迎えるそうです。

ランチもカフェも充実のメニュー

※金額は取材時のものです。社会情勢などにより変更となる可能性があります。

ランチメニューは15:00まで注文可能。中でも人気なのが、そば粉で作るガレットです。

定番のガレットは、鎌倉野菜を使った具材が中心。野菜の内容はその日の仕入れによって少しずつ変わりますが、基本は野菜・卵・ベーコン・チーズの組み合わせ。

さらに日替わりガレットもあり、訪れるたびに違った味を楽しめます。その他にもパスタやカレー、オムライスなどのメニューがあり、一人でも家族連れでも利用しやすいラインナップです。

ドリンクに使うシロップはすべて自家製。カウンターには色とりどりのシロップが並び、思わず目を引きます。

ケーキは日替わりですが、長年の一番人気はチーズケーキ。店主は本場のバスクチーズケーキを知るため、発祥の地まで足を運んで味を研究したそうで、そのこだわりには驚かされます。

そしてもう一つの名物が「大仏焼き」。今川焼きやたい焼きとも少し違い、ワッフル生地であんこを包んだスイーツです。型も完全オリジナルなのだとか。

取材時にもテイクアウトで立ち寄るお客さんの姿がありました。小ぶりなので、ちょっと甘いものが食べたい時にもぴったりです。

おすすめメニューを実食

今回は「日替わりガレット アボカドのチーズガレット（1,680円・税込）」を注文しました。

北海道産そば粉100％で焼き上げたガレットは、薄すぎず絶妙な厚み。食べ応えも十分です。

たっぷりのアボカドにベーコン、チーズが重なり、自家製ドレッシングがよく絡みます。塩味のバランスもよく、気づけばあっという間に完食していました。

食後には名物の「大仏焼き（280円・税込）」もいただきました。

表面はカリッと香ばしく、下はふんわり。甘さ控えめのあんこがたっぷり詰まっています。焼きたてで提供されるため、生地の食感の違いもより楽しめました。

サイズもちょうどよく、軽く甘いものを食べたい時にぴったりです。

少し歩けば観光客で賑わうエリアとは思えないほど、店内は静かで落ち着いた雰囲気。ゆったりとした時間の中でランチを楽しむことができました。

アンティーク好きにもおすすめ

店主はアンティーク好きとのことで、料理を提供するお皿やカップの多くがアンティークのもの。どんな器で料理が出てくるのかも楽しみの一つです。

まとめ

基本的には繁忙期を除き、店主おひとりで営業されていることが多いそう。そのため、店内には落ち着いた時間が流れ、ゆっくりと過ごしたい方にぴったりの空間が広がっています。

自転車やバイク、車で訪れる方に嬉しい駐輪・駐車スペースがあるのもポイント。

観光客で賑わう長谷エリアの中にありながら、静かにくつろげる貴重な一軒です。暖かい季節には、テラス席でのんびりと過ごすのもおすすめ。

長谷でゆったりとカフェタイムを楽しみたいときは、ぜひ立ち寄ってみてください。

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最寄り駅 江ノ島電鉄線, 長谷駅
住所 〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷3-2-9
駅徒歩 江ノ電長谷駅から徒歩5分
営業日 水曜日
営業時間 11:30～17:00
営業時間詳細 ランチ：11:30~15:00、ディナーは予約のみ
定休日 月曜日
予約 電話予約
電話番号 0467‐95‐1162
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 500
予算（上限） 2000
支払い方法 現金
支払い方法詳細 交通系ICは利用不可
手数料 無し
席数 28席
席の種類 テーブル席
個室 無し
貸切 貸切可能
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 有り
最大駐車台数 3台分くらい
設備・サービス オシャレな空間
コース内容 無し
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン ランチ
アクセス 隠れ家レストラン
サービス テイクアウト
お子様連れ 可能
公式サイト http://terracecafe.stars.ne.jp/index.html
開業年月日 2018‐03