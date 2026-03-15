日本代表DF冨安健洋が、アヤックス加入後初のスターティングメンバー入りを果たした。

アヤックスは14日のエールディヴィジ第27節でスパルタ・ロッテルダムと対戦。アヤックスではコンディション調整中の日本代表DF板倉滉がメンバーから外れたが、冨安は出場5試合目で初の先発となり、左サイドバックで出場した。スパルタのMF三戸舜介もスタメンに名を連ねた。

試合は19分にオウンゴールでアヤックスが先制。すると32分、冨安が起点となりアヤックスの追加点が生まれた。オーバーラップしてパスを受け取り左サイドの深い位置に侵入した冨安は、相手2人に寄せられながらもゴール前へクロスを送る。これは相手にクリアされたが、こぼれ球を繋いで最後はステフェン・ベルフハイスが仕留めた。

冨安は70分までプレー。その後に2点を加えたアヤックスは、4－0の完封勝利でリーグ戦4試合ぶり白星を挙げた。

3月の代表ウィークでイングランド代表およびスコットランド代表と対戦する日本代表のメンバーは、19日14時から発表される。オランダの名門で完全復活に近づく冨安は、果たして約2年ぶりに代表へ復帰することになるのか注目だ。

【動画】冨安健洋、ドリブル突破で追加点演出！