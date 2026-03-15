ヴァン クリーフ＆アーペルの春の新作｜パピヨンをモチーフにした優雅な新作たち

ヴァン クリーフ＆アーペルは、メゾンが愛する季節である「春」の訪れを祝うスプリングコレクションを発表した。2021年に誕生したこのラッキー スプリング コレクションは、メゾンのポジティブな世界観を反映したジュエリーが揃う、春らしい明るく華やかな色使いが特徴的なコレクションだ。

ラッキー スプリング パピヨン アントレ レ ドア リング

イエローゴールド、ラピスラズリ、ブルーアゲート、ホワイト マザーオブパール

価格：132万円（税込）

本作では、イエローゴールドとオーナメンタルストーンをメインに用いており、パピヨン モチーフを表現したアイテムの数々がラインナップ。さらに、春の象徴である蝶も起用されており、より華やかで躍動感あるデザインとなっている。

また、ポエティック コンプリケーション コレクションからも、新たに新作ウォッチ「レディ ラッキー スプリング パピヨン ウォッチ」が登場した。

レディ ラッキー スプリング パピヨン

イエローゴールド, ダイヤモンド, エナメル, ホワイトマザーオブパール, ジャンピングアワー & レトログラード分表示

価格：1689万6000円（税込）

レディ ラッキー スプリング パピヨン

イエローゴールド, ダイヤモンド, エナメル, ホワイトマザーオブパール, ジャンピングアワー & レトログラード分表示

価格：3339万6000円（税込）

ホワイト マザーオブパールの立体的なプラムの花が3輪と2匹の蝶、鈴蘭の花があしらわれたデザインを採用。さまざまな箇所にセットされたダイヤモンドが光を拾って美しく輝く。時計制作とジュエリーの両分野におけるメゾンのサヴォアフェールを体現した、繊細かつエレガントで華やかなウォッチである。