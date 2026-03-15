ラ・リーガ第28節が14日に行われ、レアル・マドリードとエルチェが対戦した。

レアル・マドリードは負傷離脱者続出の厳しい台所事情のなか、快勝したマンチェスター・シティ戦から先発を3名変更。序盤はエルチェの固い守りに苦しめられたが、水曜日の夜にも躍動した“8番”が先制点を演出した。

39分、ペナルティエリア手前でフリーキックを獲得し、フェデリコ・バルベルデが弾丸シュートを蹴り込む。相手GKマティアス・ディトゥーロはキャッチし損ね、こぼれ球をアントニオ・リュディガーが押し込んだ。

44分にはバルベルデが2試合連続ゴール。ペナルティアークのなかから鮮やかにコントロールショットをゴール右上隅に流し込み、レアル・マドリードは2点リードで折り返す。

アルバロ・アルベロア監督は後半の早い時間から主力温存を決断し、カスティージャ（Bチーム）の選手を積極起用する。59分にバルベルデ、オーレリアン・チュアメニ、ヴィニシウス・ジュニオールに代えて、アルダ・ギュレルやダニエル・ヤニェスらを投入。さらに62分にはリュディガーとディエゴ・アグアドを交代。65分には先発抜擢のチアゴ・ピタルチがベンチへ下がり、マヌエル・アンヘルとセザール・パラシオスもピッチに立った。

すると66分、セットプレーのこぼれ球を拾ったヤニェスが、右サイドから左足でクロスを供給。ゴール前に残っていたディーン・ハウセンが頭で合わせて3点目を奪った。

85分にマヌエル・アンヘルのオウンゴールで1点をクリーンシートを逃したレアル・マドリードだったが、89分にトルコの魔法使いがそれを帳消しにするスーペルゴラッソ。ギュレルは相手GKの立ち位置を見て自陣から左足を振り抜き、65メートル先のゴールを見事に揺らした。

試合はこのまま終了。レアル・マドリードは公式戦3連勝でマンチェスター・シティとのセカンドレグに弾みをつけた。

【スコア】

レアル・マドリード 4－1 エルチェ

【得点者】

1－0 39分 アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード）

2－0 44分 フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード）

3－0 66分 ディーン・ハウセン（レアル・マドリード）

3－1 85分 オウンゴール（エルチェ）

4－1 89分 アルダ・ギュレル（レアル・マドリード）

【ゴール動画】バルベルデ躍動にギュレルがスーペルゴラッソ