エールディヴィジ第27節が14日に行われ、NECはアウェイでPSVと対戦した。

PSVは2位フェイエノールトに勝ち点「19」差をつけて首位を独走している。対する3位NECは、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の2位フェイエノールトを勝ち点差「3」で追いかけている。エールディヴィジで圧倒的な強さを見せているPSVが相手だが、国内カップ戦での対戦に続いて勝利することはできるか。

佐野航大が先発出場し、小川航基がベンチスタートとなった試合は、NECが押し込む序盤となる。すると20分、佐野航大は中盤でセカンドボールを回収すると、右サイドに張っていたサミ・ウィサが斜めにスルーパスを通し、ブライアン・リンセンがGKとの1対1を制してゴール。佐野が起点となり、首位PSV相手にリードを奪った。

さらに38分、佐野航大がセカンドボールを前方へ蹴り上げると、リンセンがボールを収めてボックス内に侵入。そのままボックス内の右よりからシュートをネットに突き刺した。

ところが42分、PSVが右CKの流れからキリアン・シルディリアが押し込み、1点を返す。

後半、PSVが主導権を握り、何度もチャンスを作り出す。しかし、次の1点を奪ったのはNECだった。左サイドから素早くパスをつなぎ、ボールはボックス内のリンセンにわたる。そのリンセンのシュートはブロックされたものの、ユセフ・エル・カチャティがこぼれ球をゴールネットに突き刺し、リードを2点に広げた。

PSVは後半アディショナルタイム3分、コーヘイブ・ドリウィシのゴールで1点差に詰め寄ったが、反撃はここまで。NECが3－2で首位PSVに勝利した。これで、NECは国内カップ戦に続いてPSV戦連勝を成し遂げたほか、リーグ戦連勝を達成した。

なお、佐野航大はフル出場を果たしたものの、小川航基に出番は訪れなかった。

次節は両チームともに22日に行われ、PSVはアウェイでテルスターと、NECはホームでヘーレンフェーンとそれぞれ対戦する。

【スコア】

PSV 2－3 NEC

【得点者】

0－1 20分 ブライアン・リンセン（NEC）

0－2 38分 ブライアン・リンセン（NEC）

1－2 42分 キリアン・シルディリア（PSV）

1－3 67分 ユセフ・エル・カチャティ（NEC）

2－3 90＋3分 コーヘイブ・ドリウィシ（PSV）