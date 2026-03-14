お笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也が3日、自身のXを更新し、貯めていたポイントの不正利用が発覚したことを報告。表示回数が220万回を超え、話題を呼んでいる。

  • ニューヨーク・嶋佐和也

    ニューヨーク・嶋佐和也

第三者が権限なく他人のアカウントにアクセスし、貯まっているポイントを勝手に使用する不正利用。近年は被害の多発により、注意の呼びかけも広まりつつある。

嶋佐は、「某ネットショップサイトで貯めに貯めたポイントが不正利用されて全て無くなってしまってました」と被害を告白。「問い合わせたところ不正利用だと確認が取れたのですが無くなったポイントを補填するのは難しいとの事」と明かし、「え? なんで? これ泣き寝入りするしかないんですか?」とネットショップ側の対応に疑問を投げかけた。

この投稿に、「これはひどい」「めちゃくちゃ可哀想」と嶋佐への同情の声が寄せられたほか、「被害受けてるのに補填がないのはおかしい」「自己責任ってこと?」といった見方も。

さらに、「消費者生活センターに相談してみては?」「これこそSNSで拡散!」という声も上がっており、同ポストは13日までに表示回数は222万回、“いいね”も1.3万を超えている。

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