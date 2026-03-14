北海道日本ハムファイターズの次世代を担う若き投手たちが、2026シーズンへ向けて始動している。今季は10年ぶりのリーグ優勝・日本一を狙うためにも、さらなる若手の台頭に期待したいところ。昨季9勝を挙げて、侍ジャパン入りも果たした26歳右腕には、投手陣を牽引する活躍が期待される。（文・シモ）［1/6ページ］

投手陣を牽引する“次世代エース”

北山亘基

[caption id="attachment_232980" align="alignnone" width="530"] 北海道日本ハムファイターズの北山亘基（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：26歳

・経歴：京都成章高 - 京都産業大

・ドラフト：2021年ドラフト8位

・2025年一軍成績：22試合登板、9勝5敗、防御率1.63

北山亘基は、北海道日本ハムファイターズの次世代のエースに違いない。

先発投手として、年々着実に成長を遂げている北山。ルーキーイヤーはリリーフとして55試合に登板して19ホールドポイント（3勝5敗9セーブ、16ホールド）、防御率3.51の成績を収めた。

しかし、翌2023年からは先発に転向。14試合に登板して6勝5敗、防御率3.41の成績を挙げた。

続く2024年も先発としてローテーションの一角を担った北山は、14試合で5勝1敗1ホールド、防御率2.31の成績をマーク。

そして、プロ4年目の昨季は大きく飛躍した。

6月19日の巨人戦では150キロの直球を軸に、9回122球1安打1失点の快投で完投勝利。同年は22試合に先発登板して9勝5敗、防御率1.63の成績を収めた。

昨季の完投数は、リーグ3位の4つ。奪三振数は、149回を投げて143を記録している。

今季は、3月に開催されるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）にも選出。また、今春のキャンプでは初日からブルペン入りし、真っ直ぐと変化球の質を意識しながら練習に取り組んでいた。

「今季は奪三振率をさらに上げたい」と抱負を語る北山に、WBCとペナントレースに向けての慢心は一つもない。

昨季のシーズン途中に異例の変更となった、背番号と同数の15勝を期待したい。

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