チャンピオンシップ第38節が14日に行われ、コヴェントリーとサウサンプトンが対戦した。

MF坂元達裕が所属するコヴェントリーは、現在6連勝と首位を快走中。ここまで勝ち点「77」を積み上げ、悲願のプレミアリーグ昇格に向けて順調に歩みをすすめている。一方、MF松木玖生擁するサウサンプトンは現在7位。それでもリーグ9試合無敗を継続し、プレミアリーグ昇格プレーオフ圏内入りを十分に狙える位置にいる。

坂元と松木がそれぞれスタメン出場を果たした一戦では、両者ともにセットプレーからチャンスを作り出すものの、一進一退の攻防が続き、スコアは動かず。前半の終わり頃には、左サイドのクロスからハジ・ライトにチャンスが到来するなど、コヴェントリーが押し込み続け、前半終了の笛を迎える。

後半に入り48分、松木が見せ場を作る。右サイドでボールを受けると、左足でアーリークロス。鋭いクロスがそのままファーポストに当たり跳ね返ると、フリン・ダウンズが押し込み、アウェイのサウサンプトンが先制に成功する。

その後、反撃を試みるコヴェントリー。ネットを揺らすことできずにいると、78分で坂元は交代を告げられピッチを後にする。すると迎えた86分、サウサンプトンがCKから大きな追加点。松木の下までボールがすり抜けると、うまく足に合わせて押し込んだ。

対するコヴェントリーは後半アディショナルタイムにPKから1点を返すが反撃もここまで。サウサンプトンが2－1で勝利を収めた。

次戦、コヴェントリーは21日にスウォンジーと対戦。サウサンプトンは18日にノリッジとの試合を控えている。

【スコア】

コヴェントリー 1－2 サウサンプトン

【得点者】

0－1 48分 フリン・ダウンズ（サウサンプトン）

0－2 86分 松木玖生（サウサンプトン）

1－2 90＋2分 ヴィクトー・トープ（PK/コヴェントリー）