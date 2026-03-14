明治安田J1百年構想リーグ第6節が14日に行われ、横浜F・マリノスとジェフユナイテッド千葉が対戦。遠野大弥と谷村海南の後半の得点で、横浜FMが2－0で勝利し、今季2勝目を挙げた。

今季初の完封となった横浜FM。センターバックでジェイソン・キニョーネスとコンビを組んだのは、今季加入で主に右サイドバックで起用されていた井上太聖となった。前節、DF角田涼太朗の負傷交代に伴い、後半途中からCBを務めた井上は、この試合ではスタートからCBに。「うまく準備して臨めたし、結果もついてきたので、すごくうれしいです」と安堵の表情を試合後に見せた。

特に前半、ボランチの山根陸と木村卓斗が前向きにプレッシングをかけ、空いた背後のスペースは井上が積極的に前へ出ながら、相手をつぶし、キニョーネスが井上をカバーするなどした。「後手を踏むことは良くないと思っていた」という井上は、キニョーネスの「安心感」に助けられたと続け、「信頼していますし、いい関係でできた」と胸を張る。

もちろん積極的に出ていくだけではリスクも多い。先制後は「オーガナイズすることを前提として意思統一できていました」とボランチ陣とも連動できたと振り返り、「プレスで前から行きたい気持ちもありますけど、試合の状況を見て使い分けられたら、もっともっと守備で勢いを持って行くことができますし、チームとしてもっとボールも取れるようになるし、取った後の攻撃のエンジンも残っていると思うので、まだまだ改善の余地もありますし、前節とはすごい成長した部分かなとは思います」と試合の進め方にも手応えを感じたようだ。

広範囲のカバーリングも求められることになると向けると、「このチームのセンターバックは広大なスペースを守らなければいけないですし、それができれば自分のパフォーマンスでチームの状況を変えられるようなポジションだと思うので、まだまだできているとは思わないですけど、もっともっと自分のやれることを増やしていきたいですね」と、さらなる成長も誓っている。

取材・文＝小松春生

【ゴール動画】横浜FM遠野＆谷村が鮮やか弾