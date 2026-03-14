【心理テスト】あなたが一生「お金に愛される人」かどうかが判明!?「金運ポテンシャル」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「泉」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）ここは昔話の世界。あなたはこの世界の住人です。あなたが住む村の近くにある森に、枯れることなく湧き続ける不思議な泉が現れました。そこは、桶を持っていけば好きなだけ水をくんでいいそうです。さて、あなたはどんな大きさの桶を持っていきますか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 持ち運びやすく小さめ2． 両手で抱えられるくらい3． 台車で運ぶくらい大きめ4． 怪しいので様子を見るこの心理テストでわかることは、あなたの「金運ポテンシャル」です。「桶」は「お金の器」を暗示しています。ここでどんな選択をしたかによって、あなたが持っている金運の器がわかってしまうのです。堅実で常識的なあなた。身の丈に合った豊かさを大切にするタイプです。ただ、その慎重さが時にチャンスの入り口を狭めてしまうことも。「もう少しもらってもいいかも」と思う練習が、金運の扉を開くきっかけになりそうです。堅実さと積極性のバランスが取れているあなた。ここぞという瞬間を本能的に知っているので、チャンスに気づく力はすでに十分あるでしょう。あとはそれを受け取ることへの遠慮を、少しずつ手放すことです。豊かさを受け取ることへの罪悪感がないあなた。自分がもらうに値する人間だと、どこかで自然に信じられているのでしょう。そのおおらかさは周囲にも伝わっているはず。受け取ったものを誰かのためにも動かすと、さらに大きな循環が生まれるでしょう。何事にも慎重なあなた。それは賢さの証ですから、あなたの強みです。ただ、チャンスの前で立ち止まる癖が習慣になっていませんか？「自分にはもったいない」「何か裏があるはず」という感覚が、金運をそっと遠ざけているかもしれません。金運は「受け取る力」も大事ですが、同じくらい「使う力」も意識したいものです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4