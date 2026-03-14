チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、契約を延長したキャプテンのイングランド代表DFリース・ジェームズを絶賛した。13日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

現在26歳のR・ジェームズは6歳からチェルシーに所属する下部組織出身選手で、2019年9月にトップチームデビューを果たし、2023－24シーズンからはキャプテンを務めている。度重なるケガに悩まされる期間もあったものの、2025年になってからは慎重に起用されたことも影響してコンディションを整えて以降は長期離脱がなく、今季もここまで公式戦35試合出場で2ゴール7アシストを記録している。

本職の右サイドバックだけではなく、中盤としても出場機会を増やしているR・ジェームズは、週給25万ポンド（約5300万円）とクラブ内の現在最高給ながら、現行契約が2028年6月30日までとなっていたなか、13日に2032年6月30日までとなる新契約を締結したことが発表された。

キャプテンが長期契約を締結したことについて聞かれたロシニアー監督は「私たちは、彼のポジションにおける世界最高の選手を確保した」と同選手の能力を絶賛しつつ、「嬉しくてたまらない」と喜びを口にした。

「彼にはこのクラブを去る機会が何度もあった。彼がこれまで所属してきたこのクラブの規模や名声だけが重要なのではない。彼が私たちの取り組みや目指す方向性を信じ、信頼してくれていることが重要なんだ。このことについては何度も話し合ってきた。彼が契約にサインし、私たちを信頼してくれたことは、非常に大きな一歩だ」

「リースのことは遠くから見ていても、プレーには感心すると思う。様々なポジションをこなせる技術を持ち、得点力、守備力、そして運動能力も兼ね備えている」

「私が最も感銘を受けたのは彼の謙虚さだ。彼がチェルシーのキャプテンとして、なぜこれほどのキャリアを築き、これからも築いていくのかがよくわかる。私がここにいる限り、彼は私たちのリーダーであり続けるだろう。彼と過ごしたこの2カ月半は本当に素晴らしいものだった」

また、チェルシーを離れればもっと高額な報酬を得られたのではないかと質問を受けたR・ジェームズはその可能性を認めつつ、「お金がすべてではない。このクラブは僕のホームであり、僕が愛していて、いたい場所だ。僕にとって幸せと、自分がいたい場所の方がずっと大切だ。ここで勝ちたいし、必ず勝つよ」と契約延長に至った理由を明かした。

「このクラブで育ったんだ。僕がプレーしたいと思ったのは、このクラブだけだった。ここで数々のタイトルを獲得してきた。契約を延長しない理由なんてないだろう？ ここは僕のホームだし、家族もここにいる。クラブは再びコンスタントにタイトルを獲得できる道を歩んでいるし、僕たちは必ずそれを成し遂げられると信じている。だからこそ、僕はここにとどまり、契約を更新したんだ」