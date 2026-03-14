明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節が14日に行われ、横浜F・マリノスとジェフユナイテッド千葉が対戦した。

EAST最下位に沈む横浜FMと、前節待望の初勝利を挙げた千葉が、2009年8月以来17年ぶりに公式戦で激突した。前節に電光石火の先制点を許した横浜FMはその反省を生かして積極的な立ち上がりを披露。だが決定的とは言える場面には至らず、前半は無得点に終わる。対する千葉も古巣対戦の津久井匠海によるドリブル突破からチャンスが生まれたが、ゴールには結び付かず。試合はスコアレスで折り返す。

均衡が破れたのは52分、横浜FMが先制に成功する。ジョルディ・クルークスの左コーナーキックが相手にクリアされると、ペナルティエリアの外でこぼれ球を狙っていた遠野大弥が左足一閃。相手にも当たったボールはゴール左上に吸い込まれた。

追いかける展開となった千葉は57分、姫野誠がペナルティエリア手前でファウルを誘って好位置でフリーキックを獲得。姫野がゴール前に放り込み、呉屋大翔が頭で合わせたが、ヘディングシュートは枠の上に外れた。

先制点を取って勢いづいた横浜FMは、山根陸、加藤蓮、谷村海那に立て続けでチャンスが訪れるが、いずれもゴールには惜しくも届かない。

オープンな展開となって千葉もゴールに近づくなか、次の1点を奪ったのも横浜FMだった。74分、山根が中盤で相手をはがし、味方とのワンツーから谷村に縦パスを差し込む。谷村は振り向きざまに左足を振り抜き、強烈な一撃をゴール左上に突き刺した。

横浜FMは追加点こそ奪えなかったが千葉の反撃を許さず、特別大会初のクリーンシートで2試合ぶり白星、千葉は2試合ぶり黒星となった。次節は18日に行われ、横浜FMは敵地で水戸ホーリーホックと、千葉はホームでFC東京と対戦する。

【スコア】

横浜F・マリノス 2－0 ジェフユナイテッド千葉

【得点者】

1－0 52分 遠野大弥（横浜FM）

2－0 74分 谷村海那（横浜FM）

【ゴール動画】横浜FM vs 千葉