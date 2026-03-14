山梨県中南部、富士山北麓に位置する鳴沢村(なるさわむら)は、標高900mから1,000mの高冷地にあり、貴重な自然資源を有するまち。観光スポットが多く、また首都圏からのアクセスがよいので、日帰り旅行しやすいのが特徴です。

今回は、世界文化遺産「富士山」で開催される花火大会「The絶景花火『Mt.Fuji』2026～日本の極み古今無双～」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

富士山の山肌から打ち上げ! 「The絶景花火『Mt.Fuji』2026～日本の極み古今無双～」について

The絶景花火「Mt.Fuji」2026～日本の極み古今無双～

・開催日時：2026年4月25日(土) 開場16:00(駐車場OPEN 15:00) 開演18:30(予定)

・開催場所：ふじてんスノーリゾート

・アクセス：【車】河口湖IC／富士吉田IC～国道139号

※「The 絶景花火『Mt.Fuji』2026 HIS 駅シャトルバス」も運行予定

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

富士山の山肌から打ち上げる、唯一無二の花火大会「The絶景花火『Mt.Fuji』2026～日本の極み古今無双～」。春の富士山と桜と最上級の花火を、日本で唯一の場所で楽しめます。

世界に誇る日本の花火師BIG4と、世界的に有名な海外花火師による競演は圧巻! 感動すること間違いなしです。

打ち揚げ場所から観覧席まで遮るものが無い絶好の環境で、ダイレクトに花火の衝撃を体じゅうで体感できます。

また、全席指定でゆったりと楽しめるのも特徴。人口3,000人の村に約3,000名を動員するほどの魅力があるのだとか。

自治体からのメッセージ

2022年から鳴沢村にある「ふじてんスノーリゾート」のゲレンデで開催されている花火大会です。富士山・富士五湖エリアでは、夏には富士五湖の花火大会、冬には河口湖で冬花火が開催されてきました。この「The絶景花火」は4月の中旬に開催されており、鳴沢村に春の訪れを知らせてくれるイベントとなっています。ゲレンデで打ち上げられる花火は、一般の花火大会とは一線を画す圧倒的な迫力です。世界に誇る富士山を背景に、世界最高峰の花火師が集う「The絶景花火 Mt.Fuji」をぜひお楽しみください。

鳴沢村のふるさと納税返礼品について

「The絶景花火『Mt.Fuji』2026～日本の極み古今無双～」の会場にほど近く、余韻を楽しみながらゆったりと過ごせる! 「THE SENSE FUJI」の宿泊利用券を紹介します。

THE SENSE FUJI 宿泊利用券(9万円分)

・内容量：THE SENSE FUJI 宿泊利用券9万円分

・寄附金額：30万円

2023年にオープンした隠れ家的なヴィラ「THE SENSE FUJI」で使える宿泊利用券です。富士山の大自然と一体になり、風を感じることができ、まるでグランピングをしているかのような特別な時間を過ごせます。

今回は山梨県鳴沢村のイベント「The絶景花火『Mt.Fuji』2026～日本の極み古今無双～」と、返礼品を紹介しました。特別なロケーションで特別な体験を堪能できる花火大会です。世界最高峰の日本の花火師BIG4に同等の実力を持つ花火師1社を加えた「BIG5」が、それぞれの会社の伝統と技術の粋を極めた花火を、富士の絶景と桜をバックに楽しむことができます。気になった人はぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者