千葉ロッテマリーンズは14日、ZOZOマリンスタジアムにて木村優人投手がオリジナルの「プロフェッショナルガム」を制作するため、好みのガムの形状・硬さ・香味を選びカスタマイズする“ガムセレクト”を行ったことを発表した。

「プロフェッショナルガム」は、東京歯科大学 口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室の武田友孝客員教授（日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト）の監修のもと、さまざまなアスリートに向けて提供しているガム。

トレーニングや試合中に「噛むこと」を通じてアスリートを「噛むチカラ」でサポートすることを目的に開発されており、噛んでいる間の硬さの変化が少ないことが特長。

木村優人投手のほか、今年は毛利海斗投手、小島和哉投手、上田希由翔内野手、髙部瑛斗外野手もオリジナルのプロフェッショナルガムを制作した。

今回、木村優人投手がセレクトしたプロフェッショナルガムの種類（形状・硬さ・香味）は「スティック、ハード、エナジー」。

ガムを制作した木村優人投手は、「噛む力がパフォーマンスにつながるということは知っていましたが、これまであまり噛むことについてのトレーニングを意識してこなかったので、これからは“噛む”ことにしっかり取り組もうと思い、今回は硬さをハードにして鍛えていこうと考えました。

開幕、そして今シーズンでしっかりと自分のパフォーマンスを発揮できるよう、僕のオリジナルガムとともに頑張っていきたいと思います。」とコメントしている。

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