DeNAは14日、4月8日（水）の中日戦で、『Be☆come Mates GAME』第2戦のスペシャルゲストにAKB48 千葉恵里さん、徳永羚海さん、佐藤綺星さん、伊藤百花さんが出演すると発表した。

試合開始前のセレモニアルピッチには、神奈川県横浜市出身の千葉恵里さんが登場し、昨年に引き続き投球を行う。イニング間イベントでも、AKB48が盛り上げていく予定だ。

そして試合終了後にはグラウンドイベントを開催。ベイスターズをこよなく愛する有識者としてダーリンハニーの吉川正洋さんが登場し、AKB48とベイスターズの魅力を語っていく。

BlueMates メンバーを対象にグラウンド内で観覧できるイベント参加リストバンドを配布する。またイベント参加リストバンドを持っていない方も、当日観戦した方はスタンド席からイベントを楽しむことができる。

▼ AKB48 千葉恵里さん（セレモニアルピッチ投球者）コメント

「AKB48 の千葉恵里です。『Be☆come Mates GAME』 2日目に出演させていただきます。そして、セレモニアルピッチをさせていただくことになりました!去年も挑戦させていただきましたがキャッチャーまで届かず悔しい思いをしたので、今年は届くようにたくさん練習して頑張りたいと思います!そして試合終了後には、BlueMatesメンバーの皆さんの前で横浜DeNAベイスターズについてお話できることも楽しみです!もっともっとベイスターズのことを知りたいので、たくさん勉強して臨みたいと思います!当日は一緒に横浜DeNAベイスターズを応援して、私たちと一緒に Mates になって盛り上がりましょう!」

▼ ダーリンハニー吉川正洋さん コメント

「当日はありったけのベイスターズ愛をぶつけますので、皆さまで受け止めてください!!」