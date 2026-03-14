マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、プレミアリーグの2月のマネージャー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀監督賞）に選出された。同リーグ公式サイトが伝えている。

マンチェスター・シティは2月に行われたプレミアリーグでの5試合を4勝1分けの無敗で終え、同月リーグ最多の勝ち点を獲得したことで、グアルディオラ監督が月間最優秀監督賞に選出された。同監督にとっては2021年12月以来、約4年ぶりの受賞となったが、これが通算12回目の受賞で、並んでいたデイヴィッド・モイーズ監督（現エヴァートン）を上回り、歴代単独3位の受賞回数となった。

なお、グアルディオラ監督を上回る受賞回数を記録しているのは、サー・アレックス・ファーガソン氏（通算27回）、アーセン・ヴェンゲル氏（15回）となっている。

また、2月のプレーヤー・オブ・ザ・マンス（POTM／月間最優秀選手）には同じくマンチェスター・シティから、5試合出場で3ゴール1アシストを記録したガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョが選出されている。

今年1月にボーンマスからマンチェスター・シティに加入したばかりのセメニョにとっては、自身初の月間最優秀選手受賞となったほか、アンソニー・イエボア氏（1995年3月と9月）、アンドレ・アイェウ（2015年8月）に続いて、同賞を受賞した史上3人目のガーナ人選手になったことも伝えられている。

■2025－26シーズンの月間最優秀選手

8月：ジャック・グリーリッシュ（エヴァートン）

9月：アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

10月：ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

11月：イゴール・チアゴ（ブレントフォード）

12月：ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）

1月：イゴール・チアゴ（ブレントフォード）

2月：アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）

■2025－26シーズンの月間最優秀監督

8月：アルネ・スロット（リヴァプール）

9月：オリヴァー・グラスナー（クリスタル・パレス）

10月：ルベン・アモリム（マンチェスター・ユナイテッド）

11月：エンツォ・マレスカ（チェルシー）

12月：ウナイ・エメリ（アストン・ヴィラ）

1月：マイケル・キャリック（マンチェスター・ユナイテッド）

2月：ジョゼップ・グアルディオラ（マンチェスター・シティ）