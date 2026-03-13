













埼玉西武ライオンズの渡部聖弥選手は13日、敵地・ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズとのオープン戦に「4番・三塁」で先発出場。オープン戦第1号となる豪快な本塁打を放ち、チームに貴重な先制点をもたらした。













4回、先頭打者として迎えた第2打席。ロッテ先発・毛利海大投手が投じた内角寄りの直球を完璧に捉え、鋭い弾丸ライナーで左翼のテラス席へ叩き込む先制2ランとなった。渡部選手はホームをゆっくりと一周し、見守るファンから大きな歓声を浴びた。



この日は3打席に立ち、第1打席では右飛、3打席目では遊ゴロに倒れたものの、第2打席の豪快な一発でチームに追加点をもたらし、打線の勢いを作った。



渡部選手の一発はオープン戦第1号となり、長打力の片鱗を示す形になった。今後のオープン戦で打撃を調整し、開幕に向けて状態を整えていく見込みだ。























【動画】渡部聖弥、オープン戦第1号2ランホームランがこれだ！

DAZNベースボールのXより













伸びに伸びた



ゆっくりと一周

渡部聖弥 OP戦第1号ホームラン



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