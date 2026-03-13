侍ジャパン 最新情報

井端弘和監督率いる侍ジャパンは、1次ラウンドを全勝で準々決勝に進出した。大谷翔平選手や山本由伸投手など、多数の日本人メジャーリーガーを擁して大会連覇を目指している侍ジャパンだが、優勝候補の1番手ではないようだ。米メディア『FOXスポーツ』のローワン・カブナー記者が言及した。

カブナー氏が優勝候補の1番手に挙げたのはアメリカだ。1次ラウンドでは敗退の危機に面したが、それでもアーロン・ジャッジ外野手を筆頭にスター選手を擁するアメリカ代表の実力は圧倒的である。

続く2番手となったのは、ドミニカ共和国だ。打線では8人の選手がすでに本塁打を放っており、そのうち5人が複数本塁打を記録している。攻撃力はWBC全チーム中、得点や本塁打など全打撃指標でトップを走る。

そして、3番手となったのが侍ジャパンだ。今大会では大谷の二刀流は実現しないが、打者としても十分な存在感を放っており、吉田正尚外野手が好調を維持していることも好材料だ。

予想外の3番手となった侍ジャパンについてカブナー氏は「3度の優勝経験を持つ日本代表が予選で見せたのは、圧倒的な強さではない。韓国戦では8-6で辛勝し、オーストラリア戦では4-3の接戦をかろうじて制していた」と言及した。

【関連記事】

【了】